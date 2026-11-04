전북도, 1조3000억원 규모 피지컬AI·로봇 산업 '국가거점 조성' 추진

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 4일 피지컬AI·로봇 국가거점 조성 토론회를 열었다
- 전북도는 총 1조3000억원 규모 5대 핵심사업을 추진한다
- 전북도는 새만금 로봇 투자와 제조·농생명 산업을 연계한다
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새만금 로봇 투자·제조·농생명 산업 연계…연구개발부터 실증·양산까지
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 새만금 로봇 투자와 지역 제조·농생명 산업 기반을 결합해 피지컬AI·로봇 산업의 국가거점 조성에 속도를 낸다.
전북자치도는 4일 국회의원회관에서 '피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회'를 열고 총 1조3000억원 규모의 5대 핵심사업과 국가 차원의 지원 방안을 논의했다.
이번 토론회는 정동영·안호영·김윤덕·한병도·윤준병·김의겸·이성윤·박희승·박지원 의원이 공동 주최했으며 전북도와 민주당 전북도당 피지컬AI 밸리 및 반도체 소부장 집적지 유치·지원단이 함께했다.
주제 발표에서는 김정호·공승현 KAIST 교수와 박태준 한양대 교수, 오양섭 자동차융합기술원장, 유지연 전북테크노파크 단장이 사업별 추진 방향을 제시했다.
참석자들은 5대 핵심사업의 내년 국가예산 반영과 관계부처 협업체계 구축 등을 담은 대정부 건의문을 마련했다. 전북도는 정치권과 시군의 협력을 바탕으로 정부와 국회에 사업 필요성을 설명하고 예산 확보에 나설 계획이다.
전북은 상용차와 농기계 등 제조업, 농생명 산업 기반을 갖춰 로봇 기술의 적용과 실증에 유리한 여건을 보유하고 있다. 현대차의 새만금 로봇 투자계획과 로봇·부품 위탁생산 기반 구축도 산업생태계 조성의 동력으로 제시됐다.
전북도는 연구개발·실증 인프라를 구축해 현장 데이터를 기술개발에 활용하고 검증된 기술을 제품 고도화와 양산으로 연결하는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.
이를 통해 중소·벤처기업의 사업화를 지원하고 지역에서 검증한 기술과 운영모델을 국내외로 확산할 방침이다.
5대 핵심사업은 ▲K-HBM-HBF 제품기술 개발센터 ▲피지컬AI 기반 AAR 국가산업 클러스터 ▲새만금 로봇 팜 팩토리 ▲피지컬AI 로봇 밸류체인 벤처 지원 ▲피지컬AI 자율형 통합물류 국가 실증센터다.
각 사업은 차세대 메모리 제품기술 개발과 자율항공로봇 실증·운항 지원, 농업로봇 제작·학습·실증, 로봇 분야 벤처기업 육성, 다중 로봇 협업 물류기술 검증·사업화 등을 담당한다.
이원택 전북지사는 "전북의 제조·농생명 현장과 새만금 로봇 투자를 하나로 엮어 기술개발에서 실증, 생산까지 이어지는 산업생태계를 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com