'양양 분필낙서 페스타' 7일 후진항 바다감성길서 열려

AI 핵심 요약beta
- 양양군은 7일 후진항 광장에서 바다 예술 축제를 개최한다.
- 축제에서는 분필 낙서와 업사이클링 아트 체험을 진행한다.
- 참가자는 선착순 50명이며 참가비는 5000원, 기념품을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군 후진항 광장 바다감성길에서 지역 주민과 관광객을 위한 바다 예술 축제가 오는 7일 개최된다. 해양수산부와 양양군이 주관하는 '2026 양양 분필낙서 페스타'는 오후 1시부터 4시까지 진행될 예정이다.
4일 양양군에 따르면 이 행사는 후진항 어촌신활력증진사업의 주민 참여 프로그램으로 관광객과 지역 주민이 후진항의 매력을 경험하며 예술적 감성을 공유하기 위해 마련됐다.
주요 프로그램에는 바다감성데크길을 스케치북처럼 활용하는 분필 낙서 체험과 ESG(환경, 사회, 지배구조) 업사이클링 아트웍 제작이 포함된다. 특히 참가자들이 만든 작품에 대해 현장 투표와 SNS 공유 이벤트가 진행돼 축제를 더욱 흥미롭게 만들 계획이다.
참가자는 현장을 방문하는 누구나 가능하며 선착순으로 50명을 받을 예정이다. 참가비는 5000원이며 모든 참가자에게는 기념품이 제공된다.
군 관계자는 "가을 정취가 가득한 후진항에서 누구나 예술가로서의 경험을 할 수 있도록 기회를 마련했다"며 "가족과 친구, 동료와 함께 바다를 담은 특별한 추억을 만들어보시길 바란다"고 강조했다.
주관사인 후진항 어촌신활력증진사업 앵커조직과 양양바다이음사회적협동조합은 후진항의 특색을 살린 다양한 문화·예술 콘텐츠와 지역 활성화 프로그램을 지속적으로 개발할 예정이다.
onemoregive@newspim.com