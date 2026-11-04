조성운 강원도의원, '태백 스마트축산단지' 전면 재검토 촉구

AI 핵심 요약beta
- 조성운 강원도의원은 3일 태백 스마트축산단지 재검토를 촉구했다
- 사업은 260억원을 투입해 산란계 320만마리 시설을 조성하는 계획이다
- 조 의원은 환경피해 우려와 추진 과정 조사를 요구하며 도비 유보를 촉구했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도의회 조성운 의원(국민의힘, 삼척)은 지난 3일 본회의 5분 자유발언에서 '태백 스마트축산단지' 조성사업의 전면 재검토와 강원특별자치도의 책임 있는 대응을 촉구했다.
4일 도의회에 따르면 태백 스마트축산단지는 국비와 지방비 260억원이 투입돼 45㏊ 면적에 산란계 320만 마리 규모의 사육시설을 조성하는 사업이다.
조 의원은 해당 부지가 삼척과 인접하다는 점을 강조하며 사업 추진 중 발생할 악취, 분진, 가축분뇨 등이 인근 주민의 생활환경에 미칠 영향을 초기에 충분히 검토해야 했다고 비판했다.
또한 조 의원은 과거 검토자료에서 법적·행정적 제약과 계획 포기 권고가 있었음을 언급하며 사업이 재추진된 근거에 대한 강원도의 직접 조사를 요구했다.
그는 조건부 선정에 따른 부지 및 진입로 확보와 보완 사항이 실현 가능성과 비용 부담 구조를 충분히 검토했는지 확인해야 한다고 덧붙였다.
이에 따라 조 의원은 사업 추진 경위와 선정 과정의 적정성 조사를 요청하고, 관계기관에 사업 중단 요구 및 도비 지원을 유보할 것을 촉구했다.
조성운 의원은 "정부의 공모사업이라는 이유로 도의 책임을 회피할 수 없다"며 "주민의 안전을 기준으로 사업을 전면 재검토하고 강원도가 조사부터 계획 및 후속조치까지 책임 있게 이행해야 한다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com