하동군, 가을 단풍 시즌 축제·이벤트 추진…관광객 유치 총력

AI 핵심 요약beta
- 하동군이 4일 11월 가을축제 연계 홍보행사를 추진했다
- 6일부터 악양 대봉감축제 등에서 관광홍보를 운영한다
- 9일부터 관광 인증행사와 영수증 경품 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = "가을 단풍이 물드는 경남 하동의 매력을 경험하세요"
경남 하동군은 관광객들의 발길 유도를 위해 11월 한 달간 가을 축제와 관광 자원을 연계한 홍보·참여 이벤트를 추진한다고 4일 밝혔다. 대표 축제 방문객의 지역 내 소비를 촉진하고 하동의 자연·문화 관광 자원을 알리는 데 초점을 뒀다.
군은 6일부터 8일까지 사흘간 악양면 평사리공원 일원에서 열리는 '2026 악양 대봉감축제' 기간 관광홍보 부스를 운영한다.
7일에는 섬진강변 산책로를 걷는 '치타슬로 선데이·슬로워크' 행사를 진행하고 참가자에게 기념 티셔츠와 관광 기념품을 제공한다.
이어 13일부터 15일까지 금남면 노량항 일원에서 열리는 '제17회 하동 왕의녹차 참숭어축제'에서는 영수증 인증 이벤트를 실시한다.
축제 기간 3만 원 이상 구매 영수증을 인증한 방문객 가운데 추첨을 통해 10명에게 하동 케이블카 왕복 이용권을, 100명에게 하동사랑상품권 1만원권을 제공한다.
9일부터 29일까지 삼성궁과 회남재 숲길에서 '가을 달팽이를 찾아라!' 관광 인증 이벤트를 운영한다. 참가자는 두 곳에 설치된 오브제를 찾아 인증 사진을 찍어 온라인 페이지에 응모하면 되며 개인 SNS 게시 참여도 별도로 진행한다.
news2349@newspim.com