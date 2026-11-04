대전기상청, 기후위기 대응 콘테스트 마무리…6개교 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청이 4일 초등학생 799명이 참여한 콘테스트를 마무리했다
- 대전 초등학교 14곳 학생들이 기후변화 학습과 탄소중립을 실천했다
- 대전둔곡초 등 6개교가 우수 학교로 선정돼 청장상을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지방기상청이 대전 지역 초등학생 799명이 참여한 '2026년 기후위기 대응 콘테스트'를 마무리하고 탄소중립 실천 활동에서 우수한 성과를 거둔 6개 학교를 선정했다고 4일 밝혔다.
지난 5월부터 10월까지 진행된 이번 콘테스트에는 대전지역 초등학교 14개교 학생 799명이 참가해 기후변화과학을 학습하고 생활 속 탄소중립 실천 활동을 진행했다.
학생들은 '지구를 지키는 기후시계' 교구를 활용해 일상에서 실천할 수 있는 탄소중립 행동을 익히고 직접 실천한 경험을 소감문으로 제출했다.
대전지방기상청은 제출된 소감문 등을 평가해 ▲최우수상 대전둔곡초등학교 ▲우수상 대전복용초등학교·대전대암초등학교 ▲장려상 대전관평초등학교·진잠초등학교·대전상지초등학교를 선정하고 대전지방기상청장상을 수여했다.
윤기한 대전지방기상청장은 "학생들이 일상에서 탄소중립을 실천하고 이를 생활 속 문화로 이어간 데 의미가 있다"며 "앞으로도 미래세대의 기후위기 대응 역량을 높이기 위한 참여형 기후변화과학 교육을 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com