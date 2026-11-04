김원기 의정부시장, 대광위에 지하철 8호선 연장 건의

AI 핵심 요약beta
- 김원기 의정부시장이 3일 8호선 연장사업 반영을 정부에 건의했다
- 김 시장은 시민 5만6511명 서명부를 대도시권광역교통위에 전달했다
- 용현지구 교통대책과 8호선 연장의 제5차 계획 반영을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 의정부시장이 지하철 8호선 의정부 연장 사업의 '제5차 광역교통 시행계획' 반영을 정부에 공식 건의했다.
4일 시에 따르면 김 시장은 전날 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장을 만나 사업의 필요성을 설명하고 시민 5만 6511명의 염원이 담긴 범시민 서명부를 전달했다.
이번 서명운동은 범시민추진위원회를 중심으로 진행됐다. 시민들과 공직자들은 의정부역과 회룡역, 주요 거리와 행사장 등에서 8호선 연장의 필요성을 알리며 서명 참여를 독려해 총 5만 6511명이 서명에 동참했다.
이날 면담에는 '8호선 의정부 연장 촉구 범시민추진위원회' 최경호 대표를 비롯한 공동대표 4명도 참석해 시민들의 연장 요구를 전달한 것으로 전해졌다.
이날 김 시장은 의정부용현 공공주택지구 조성에 따른 교통 혼잡을 완화하기 위한 광역교통 개선 방안도 함께 제시했다.
주요 건의 사항은 ▲용현지구 내 경전철 역사 신설 및 순환선 연계 ▲장암~고산 터널 개설 ▲만가대교차로 입체화 등이다.
김 시장은 "기업 유치를 추진하던 캠프 잭슨 부지마저 최근 정부의 공공주택 공급 후보지에 포함되면서 자족기능 약화에 대한 시민들의 우려가 커지고 있다"고 말했다.
이어 "구조적인 한계를 극복하고 증가하는 교통 수요에 대응해 자족도시로 나아가기 위해서는 지하철 8호선 의정부 연장이 반드시 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "8호선 의정부 연장은 시민들의 간절한 뜻이 담긴 사업이자 수도권 순환철도망 완성과 경기북부 균형발전을 위한 중요한 과제"라며 "'제5차 광역교통 시행계획'에 반드시 반영될 수 있도록 정책적 결단을 내려 달라"고 요청했다.
의정부시는 앞으로도 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등 관계 기관과 협의를 이어가며 8호선 의정부 연장 사업이 상위계획에 최종 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.
asj7376@newspim.com