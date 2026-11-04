대전테크노파크, 글로벌 혁신 규제자유특구 참여기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전TP는 4일 첨단 바이오제조 실증사업 특구사업자를 모집한다고 밝혔다.
- 모집은 5일부터 다음달 4일까지 진행되며 의약품·진단·농업 분야가 대상이다.
- 선정 기업은 LMO 심사 간소화 특례와 연구개발·사업화 지원을 받는다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전테크노파크(대전TP)가 유전자변형생물체(LMO)를 활용한 첨단 바이오제조 기업을 대상으로 규제특례와 사업화 지원에 나선다.
대전TP는 오는 5일부터 다음달 4일까지 중소벤처기업부의 '2차 글로벌 혁신 규제자유특구' 사업에 참여할 첨단 바이오제조 실증사업 특구사업자를 모집한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 LMO 활용 기업의 연구개발부터 인증, 생산, 해외 진출까지 전 과정을 지원하기 위해 추진된다.
모집 분야는 의약품, 진단시약·의료기기, 농업·종자, 동식물용 의약품, 화학제품·소재 등이다.
주요 실증사업은 LMO 활용 후보물질 개발 및 검증, 위해성 심사 간소화, 상업용 공공생산시설 구축·운영 등으로 구성된다.
특구사업자로 선정되면 LMO 위해성 심사 절차 간소화 특례를 적용받을 수 있다. 기존 산업·식품·농림축산업용으로 허가받은 LMO를 보건의료용으로 재개발할 경우 질병관리청 인허가 과정에서 중복 심사 항목을 생략할 수 있다.
신청 대상은 합성생물학 기반 첨단 바이오제조 실증에 참여하려는 국내 기업과 기관으로, 향후 특구 내 사업장 이전이나 신설이 가능해야 한다.
최종 사업자는 심의위원회와 특구위원회 평가를 거쳐 지정되며 규제특례와 실증·사업화 지원을 받는다.
박민범 대전TP 원장은 "규제특례를 통해 바이오 기업의 인허가 비용 부담을 줄이고 기술 개발부터 글로벌 시장 진출까지 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com