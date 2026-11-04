대전시, 빈집 정비에 8억 원 투입…주민 편의공간 탈바꿈

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 4일 지방소멸대응기금 8억원으로 빈집정비를 추진했다.
- 빈집 50호 폐기물·위험수목을 정비하고 안전시설을 설치한다.
- 매입 빈집 2곳에는 주민쉼터·수거함 등 편의시설을 조성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
20일까지 자치구 수요조사…내달 사업대상 확정
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 행정안전부 지방소멸대응기금 8억 원을 활용해 '안심채움 빈집환경 정비사업'을 추진한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 기존 건물 철거 중심의 빈집 정비에서 벗어나 주민들이 일상에서 겪는 불편과 안전 문제를 해소하는 데 초점을 맞췄다.
사업은 빈집 내 위험요소를 없애는 '빈집 비움 사업'과 정비된 공간을 주민 편의시설로 활용하는 '빈집 채움 사업'으로 나눠 진행된다.
먼저 5억 원이 투입되는 빈집 비움 사업은 방치된 빈집 약 50호를 대상으로 추진된다.
빈집 내부에 쌓인 폐기물을 처리하고 위험 수목을 제거하는 한편 정화조 매립과 노후 담장 보수 등을 지원한다. 범죄 예방을 위한 가림막과 태양광 센서등도 설치할 계획이다.
나머지 3억 원은 빈집 채움 사업에 사용된다. 시가 매입한 빈집 2곳을 대상으로 주민 의견을 수렴해 재활용수거함과 주민 쉼터, 무인택배함 등 생활밀착형 편의시설을 조성할 예정이다.
시는 각 자치구를 통해 정비 대상지를 발굴한 뒤 오는 20일까지 사업계획서를 제출받는다. 이후 현장 여건과 사업 필요성 등을 검토해 12월 중 최종 대상지를 선정할 방침이다.
빈집 정비를 희망하는 소유자나 인근 주민은 관할 구청에 정비 필요성과 관련한 의견을 전달하면 된다.
최종수 대전시 도시국장은 "사유지라는 이유로 관리에 어려움이 있었던 빈집을 정비해 주민들의 생활 불편을 줄이겠다"며 "주변에 정비가 필요한 빈집이 있다면 관할 구청에 적극적으로 의견을 전달해 달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com