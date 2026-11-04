AI로 장보기 비교하고 농촌 일자리 연결…'농식품 혁신사례' 6건 선정

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 4일 농식품 정책콘서트에서 혁신사례 6건을 발표했다
- AI 장보기·비축농산물 활용 등 생활비 절감 정책이 선정됐다
- 임산부 꾸러미·농촌 일자리 연결 사업도 우수사례로 소개됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비축농산물 재활용·임산부 먹거리 지원
국민 평가 반영해 우수사례 순위 결정
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인공지능(AI)으로 동네 농축산물 가격과 할인 정보를 비교하고, 민간 구인 플랫폼으로 도시 구직자와 농촌 일자리를 연결하는 정책이 농식품 분야 혁신사례로 뽑혔다. 정부 비축농산물의 활용처를 넓히고 임산부에게 친환경농산물 꾸러미를 제공하는 사업도 선정됐다.
농림축산식품부는 4일 세종시 박연문화관에서 '모두의 일상에 더 가까이, 모두의 삶이 더 든든히'를 주제로 '2026년 농식품 정책콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
올해로 9회째인 정책콘서트는 정책 담당자가 혁신 성과를 발표하고 국민이 직접 평가해 우수사례를 선정하는 행사다. 농식품부는 지난 2018년부터 매년 행사를 열고 있다. 올해는 본부와 소속·산하기관이 제출한 사례 가운데 전문가 심사를 거쳐 6건을 발표 대상으로 선정했다.
생활비 부담을 줄이는 사례로는 AI를 활용한 스마트 장보기 정보 제공이 소개됐다. 우리 동네 농축산물 가격과 할인 정보를 비교하고, 대화형 AI로 이용자에게 적합한 구매처를 추천하는 방식이다. 소비자가 장보기 비용을 아끼는 데 필요한 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.
정부 비축농산물의 활용 가치를 높이는 사업도 선정됐다. 비축 배추와 무 등을 사료와 전통주, 친환경 농자재 원료로 활용하고 취약계층 먹거리 지원에도 연계하는 내용이다. 버려질 수 있는 농산물의 활용처를 넓혀 부가가치를 높이고 사회적 가치도 창출하는 사례다.
축산물 등급판정에는 AI 정밀분석 기술을 적용하는 방안을 제시했다. 소·돼지와 계란 등의 품질을 분석하고, 빅데이터 기반 서비스를 제공해 축산물 품질에 대한 소비자 신뢰를 높이는 내용이다.
농업행정의 현장 조사 부담을 줄이는 사례로는 농경지 전자지도 '팜맵' 활용이 소개됐다. 항공영상 기반 지도에서 실제 경작 여부를 미리 확인한 뒤 추가 확인이 필요한 곳만 방문하는 방식이다. 데이터를 활용해 현장 조사에 드는 시간과 인력을 효율적으로 배분하는 데 목적이 있다.
임산부 친환경농산물 꾸러미 사업은 임산부와 미래세대에 건강한 먹거리를 제공하고 친환경농산물의 안정적인 판로를 확보하는 사례로 선정됐다. 출산·양육 친화적인 환경을 조성하면서 친환경농업의 소비 기반을 넓히는 내용이다.
농촌 인력난에 대응하는 사례로는 도시 구직자와 농촌 일자리 연결 사업이 뽑혔다. 민간 구인 플랫폼인 알바몬을 통해 일손이 필요한 농가와 구직자를 연결하고, '숙소은행'으로 농촌 숙박 정보를 제공한다. 일자리뿐 아니라 체류에 필요한 정보도 함께 안내해 도시 인력의 농촌 취업을 돕는다.
이날 행사에는 '모두의 농정 메신저'와 '정부혁신 어벤져스' 등을 통해 모집한 국민평가단을 비롯해 180여명이 참석했다. 참석자들은 각 사례의 성과와 확산 가능성 등을 살펴보고 현장 투표에 참여했다. 정책 수혜자 인터뷰 영상과 퀴즈 등 국민의 이해와 참여를 돕는 프로그램도 마련했다.
최종 순위는 현장 투표와 사전 전문가 심사, 온라인 국민 체감도 평가 점수를 합산해 결정한다. 최우수상 1건에는 장관 표창과 상금 300만원을 수여한다. 우수상 2건에는 각각 200만원, 장려상 3건에는 각각 100만원을 지급한다.
송미령 농식품부 장관은 "창의적인 생각과 도전적인 시도를 적극적으로 독려해 국민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"며 "앞으로도 현장과 끊임없이 소통하며 최고의 정책과 행정서비스를 신속하게 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com