안산시, 스페인 스마트시티 엑스포 참가…글로벌 투자유치 총력

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장은 3일 스페인 박람회서 투자유치 설명회를 했다
- 안산시는 URD 그룹에 산업단지 기반 실증환경과 투자여건을 알렸다
- 경제사절단은 유럽 도시·기관과 첨단기술 협력 방안을 논의했다
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이민근 시장 "경제자유구역 투자유치 및 미래 산업도시 도약 추진"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 시장과 경제사절단이 지난 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 '스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026'에 참가해 글로벌 기업 투자유치와 유럽 도시·기관과의 협력 확대에 나섰다고 4일 밝혔다.
시는 글로벌 첨단산업 동향을 파악하고 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역의 투자 여건을 알리기 위해 경제사절단을 구성해 지난 2일부터 7박 9일 일정으로 스페인과 독일을 방문하고 있다.
스마트시티 엑스포 월드 콩그레스는 매년 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 규모의 스마트도시 전문 박람회다. 올해는 11월 3일부터 5일까지 바르셀로나 피라 그란비아(Fira Barcelona Gran Via)에서 개최되며 전 세계 1000여 개 도시와 1100여 개 기업이 참가한다.
이날 이 시장은 박람회 한국관에서 스페인의 친환경 도시 폐기물 자동관리 전문 기업인 유알디(URD) 그룹을 대상으로 직접 투자유치 설명회를 진행하며 안산의 경쟁력과 투자 여건을 알렸다.
이 시장은 안산이 대규모 산업단지와 주거지역이 공존하는 최적의 실증 환경을 갖췄음을 강조하며 국내 시장 진출의 교두보를 마련하는 협력 방안을 제안했다.
이에 라몬 로카(Ramón Roca) URD 그룹 회장은 "안산은 자원순환 기술을 실증하기에 매우 매력적인 도시"라며 "한국 시장 진출을 위한 협력 방안을 적극 검토하겠다"고 응답했다.
또한 이 시장과 경제사절단은 박람회 전시관을 둘러보며 인공지능(AI)·로봇공학·미래 이동수단 등 첨단 기술 동향을 살피고 유럽연합(EU) 관계자들과의 회의를 통해 유럽 도시·기관과의 교류 및 공동 기술 실증 가능성을 논의했다.
아울러 안세령 주바르셀로나 대한민국 총영사와 오찬 간담회를 갖고 유럽 기업의 안산 투자유치 방안에 대해 의견을 나눴다.
이민근 안산시장은 "안산은 첨단 스마트도시 기술을 실증하고 산업화할 수 있는 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이번 박람회에서 확인한 기술 흐름과 글로벌 협력 기회를 안산사이언스밸리 경제자유구역의 실질적인 투자유치 성과로 연결하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com