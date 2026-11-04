전남바이오진흥원, 세계 11개국 바이오인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 전남바이오진흥원이 4일 11개국 바이오 인력 15명 교육에 나섰다
- 교육생들은 3주간 GMP와 의약품 제조·품질관리 실무를 익힌다
- WHO·복지부 주관 과정으로 국제 바이오 제조 역량을 강화한다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남바이오진흥원이 세계 11개국 바이오의약품 분야 재직자들의 제조·품질관리 역량 강화에 나섰다.
전남바이오진흥원(JBF)은 4일 중·저소득국가 11개국에서 선발된 바이오 분야 재직자 15명을 대상으로 의약품 제조·품질관리 기준(GMP)과 규제 준수 교육을 진행한다고 밝혔다.
이번 교육은 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동 주최하는 글로벌 바이오 인력양성허브(GTH-B)의 핵심 연수 과정이다. 전남바이오진흥원은 글로벌 바이오인력양성허브지원재단과 협력해 지역 캠퍼스 운영기관으로 참여하고 있다.
교육생들은 백신과 바이오의약품 관련 기업 및 연구소에 근무하는 전문가들로 보건복지부와 WHO의 선발 절차를 거쳐 선정됐다. 사전 온라인 이론교육을 100% 이수한 교육생을 대상으로 3주간 집중 실습을 진행한다.
교육은 화순 전남바이오진흥원 바이오의약본부에서 2주간 실시한 뒤 백신안전기술지원센터에서 1주간 이어진다. GMP와 식품의약품안전처(MFDS) 규정에 관한 이론뿐 아니라 제조·품질관리 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 교육으로 구성됐다.
강사진은 규제기관과 학계·연구기관·산업계 전문가 35명이다. 전남바이오진흥원을 비롯해 식품의약품안전처와 전남대학교병원 의생명연구원 한국화학시험연구원 및 바이오의약품 기업 관계자들이 교육에 참여한다.
지난 2일 열린 입교식에서 전남바이오진흥원 관계자는 "이번 교육에서 배우고 경험하는 모든 것이 각자의 모국에서 제약 및 바이오의약품 산업을 발전시키는 든든한 밑거름이 될 것"이라며 "교육생들의 전문성과 실무역량을 높이고 국가 간 바이오의약품 분야 협력을 확대하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
화순군 관계자도 교육생들에게 바이오산업 전문지식과 현장 실무역량을 높이는 소중한 기회가 되길 바란다고 전했다.
글로벌 바이오 인력양성허브는 WHO가 2022년 대한민국을 세계 바이오 인력양성 거점으로 지정하면서 출범했다. 올해 5년 차를 맞아 중·저소득국의 바이오 제조 자립 기반을 강화하고 미래 감염병에 대한 국제사회의 대응 역량을 높이는 데 주력하고 있다.
화순은 첨단 바이오 제조기술과 규제 전문성은 물론 우수 연구기관과 글로벌바이오캠퍼스 등 교육 인프라를 갖추고 있다. 이번 연수를 통해 교육생들이 습득한 기술과 경험이 자국 바이오산업 발전과 글로벌 보건안보 강화로 이어질 것으로 기대된다.
ej7648@newspim.com