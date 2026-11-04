고준호 전 도의원 "경과원 파주이전 약속 5년째 표류...정치권 답해야"

AI 핵심 요약beta
- 고준호 전 도의원은 4일 경과원 파주 이전 지연 책임을 촉구했다
- 경과원 직원 627명 중 파주 근무자는 45명에 그쳤다
- 이전 예정부지에는 2억3600만원 임시주차장만 조성됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민주당 손성익 도의원 문제 제기 계기로 논란 재점화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 고준호 전 경기도의원은 경기도경제과학진흥원(경과원)의 파주 이전이 5년째 완료되지 못한 것과 관련해 "이전을 결정했던 이재명 당시 경기도지사는 대통령이 됐는데 정작 사옥이 들어설 자리에는 2억 3600만 원짜리 임시 공영주차장이 들어섰다"며 이재명 대통령과 더불어민주당 소속 지역 정치권의 책임 있는 답변을 촉구했다고 4일 밝혔다.
이번 논란은 지난 3일 민주당 손성익 경기도의원의 5분 자유발언을 계기로 다시 불거졌다. 손 의원은 당시 발언에서 경과원 전체 직원 627명 중 파주 근무 인원이 약 45명(7%)에 불과하고 사옥 신축 계획도 여전히 검토 단계에 머물러 있다고 지적했다.
고 전 의원은 "2021년 경기북부 균형발전을 내세워 경과원 파주 이전을 결정한 사람이 바로 이재명 당시 경기도지사"라며 "5년이 지나도록 그 약속이 왜 완성되지 못했는지 답해야 한다"고 밝혔다.
특히 파주시의 이전 준비 발표에 대한 허구성을 정면으로 비판했다. 파주시는 2025년 7월 보도자료를 통해 '부지 마련과 예산 확보 등 제반 준비를 완료했다'고 발표했으나 고 전 의원이 경과원 측에 확인한 결과 파주시의 이전 지원 예산 편성 내역이나 구체적 자료는 확인되지 않았다는 주장이다.
고 전 의원은 "경과원이 임차 사옥을 물색하던 2025년 7월 파주시는 사옥 신축 예정부지(야당동 1002번지)에 2억 3600만 원을 투입해 216면 규모의 임시 공영주차장을 준공했다"며 "이전 지원을 위해 실제 무엇을 했는지 밝혀야 한다"고 지적했다.
아울러 지역 정치권의 책임도 함께 제기했다. 고 전 의원은 "파주 지역 윤후덕(4선)·박정(3선) 의원의 의정 경력을 합치면 7선에 달하고 파주시는 민주당과 수차례 당정협의회를 개최했음에도 5년째 성과가 없다"며 "윤후덕·박정 의원은 물론 추미애 도지사, 김경일 전 파주시장과 손배찬 현 파주시장까지 파주시민 앞에 책임 있게 답하라"고 강조했다.
1141world@newspim.com