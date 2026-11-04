"양자기술 전문가 한자리에"…부산시, 동남권 양자센싱 클러스터 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 4일 동남권 양자센싱 클러스터 협력에 나섰다
- 부산시는 5일 퀀텀 프런티어 포럼을 개최한다
- 부산·울산·경남은 지역 산업과 양자기술 연계를 추진한다
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산업 연계·인재 양성 방안 모색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 동남권 초광역 양자센싱 클러스터 조성을 위한 산·학·연·관 협력 기반 마련에 나선다.
시는 오는 5일 해운대구 웨스틴조선 부산에서 제5회 부산시 퀀텀 프런티어 포럼을 개최한다고 4일 밝혔다.
부산시 등이 공동 주최하고 부산정보산업진흥원이 주관하는 이번 포럼은 대중강연과 정부 정책 발표, 전문가 강연, 패널 토의 순으로 진행된다.
대중강연에서는 박권 고등과학원 교수가 '일어날 일은 일어난다: 양자역학 이야기'를 주제로 양자역학의 주요 개념을 설명한다.
이규환 정보통신기획평가원(IITP) 팀장은 '양자과학기술 및 양자산업 육성계획'을 주제로 국가 연구개발 정책 방향과 정부 지원사업 동향을 소개한다.
패널 토의는 김재완 한국표준과학연구원 단장이 좌장을 맡아 진행한다. 참석자들은 '동남권 양자클러스터 추진 전략과 지역 산업 도약 방안'을 주제로 양자기술의 산업 적용과 기업 참여 확대 방안을 논의한다.
박권 교수와 이규환 팀장을 비롯해 문한섭 교수, 김제형 교수, 최문희 책임연구원, 김동호 메가존클라우드 부사장 등이 토론자로 참여한다.
부산·울산·경남은 양자센싱을 특화 분야로 삼아 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 등 지역 산업과의 연계를 추진하고 있다. 대학과 연구기관의 기술을 산업 현장에서 실증하고 사업화하는 구조를 구축하는 것이 목표다.
시는 양자산업 육성 기본계획 수립과 인재 양성, 전문기업 협력, 동남권 양자센싱 클러스터 구축 등을 추진하고 있다.
김동현 AI산업혁신국장은 "동남권 양자클러스터 구축을 위해 산·학·연·관 협력을 확대하고 지역 주력산업의 양자기술 전환을 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com