에이티즈 '드립', 美 빌보드 입성…발매 첫 주 '글로벌 200' 진입

AI 핵심 요약beta
- 에이티즈는 지난달 23일 선공개곡으로 빌보드 차트에 진입했다
- 선공개곡 드립은 빌보드 글로벌 200에서 190위를 기록했다
- 에이티즈는 13일 미니 15집을 발매하고 월드투어에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에이티즈가 미니 15집 선공개곡으로 빌보드 차트에 입성했다.
에이티즈는 지난달 23일 발매한 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'의 선공개곡 '드립(Drip)'으로 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트(11월 7일 자) 190위에 올랐다. 발매 첫 주에 해당 차트에 진입한 것은 에이티즈의 곡 중 최초로 의미를 더한다.
빌보드 '글로벌 200'은 미국을 포함한 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 집계된 스트리밍과 음원 판매량을 바탕으로 순위를 매기는 차트다.
에이티즈는 앞서 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 차례 정상에 오르는 등 글로벌 음악 시장에서 탄탄한 입지를 다져온 가운데, 이번에는 선공개곡으로 글로벌 음원 차트에서도 성과를 추가했다.
'드립'은 강렬한 트랩 비트를 기반으로 에이티즈 특유의 에너지를 담아낸 곡으로, 파워풀한 군무와 강렬한 골반춤이 어우러진 퍼포먼스가 인상적이다.
이러한 가운데 에이티즈는 지난 2일부터 4일 자정까지 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 15집의 네 번째 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 이어가고 있다.
공개된 콘셉트 포토에는 평범한 일상 공간에 배의 일부와 난파된 선박의 조각들이 등장해 눈길을 끌었다. 익숙한 풍경 속 예상치 못한 곳에 자리한 선박의 흔적은 묘한 대비를 이루며 색다른 분위기를 자아냈다.
에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 오는 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 또한 에이티즈는 내년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드 투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)'을 개최한다.
alice09@newspim.com