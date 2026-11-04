[UCL] 역대 최단 17분 만에 4골...PSG, 비야레알 6-0 완파

AI 핵심 요약beta
- PSG가 4일 비야레알을 6-0으로 꺾고 UCL 4전 전승을 기록했다.
- PSG는 경기 17분 만에 4골을 넣어 UCL 최단 시간 기록을 세웠다.
- 바르셀로나는 4일 애스턴 빌라를 3-0으로 꺾고 야말은 최연소 최다골을 경신했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 역대 최단 시간 4골 대기록을 세우며 비야레알을 대파했다.
PSG는 4일(한국시간) 스페인 비야레알의 에스타디오 데 라 세라미카에서 열린 2026-2027시즌 UCL 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 비야레알을 6-0으로 완파했다.
PSG는 리그 페이즈 4전 전승(승점 12)으로 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다. 반면 안방에서 치욕적인 대패를 당한 비야레알은 1승 3패(승점 3)로 29위까지 추락했다.
PSG는 경기 시작 17분 만에 4골을 퍼부었다. UEFA에 따르면 이는 UCL 역대 한 팀 최단 시간 4득점 신기록이다. 종전 기록은 2011년 레알 마드리드가 디나모 자그레브를 상대로 세운 20분이었다.
전반 9분 코너킥 혼전 상황에서 주앙 네베스가 선제골을 터뜨리며 포문을 열었다. 이어 전반 12분 상대 골키퍼의 패스 실책을 놓치지 않고 데지레 두에가 추가골을 넣었다. 1분 뒤 세니 마율루가 세 번째 골을 꽂아 넣었고 전반 17분 파비안 루이스가 네 번째 골망을 흔들었다.
후반에도 PSG의 폭격은 이어졌다. 후반 5분 비티냐의 장거리 패스를 받은 루이스가 멀티골을 완성했다. 후반 33분에는 교체 투입된 17세 유망주 데이비드 볼리가 쐐기골을 터뜨려 6-0 대승을 완성했다.
스페인의 전통 명가 FC바르셀로나는 안방에서 라민 야말의 선제골과 하피냐의 멀티골을 앞세워 애스턴 빌라(잉글랜드)를 3-0으로 꺾었다.
이날 득점으로 야말은 UCL 무대에서 37경기 만에 14골을 작성, 음바페가 보유했던 UCL 역대 10대 선수 최다골(13골) 기록을 1골 넘어섰다. UCL 본선 역대 최연소 선발 출전(16세 83일) 기록을 비롯해 18세(5골)과 19세(11골) 생일 이전에 가장 많은 골을 넣은 선수로도 이름을 남겼다.
이날 UCL 경기 전에는 스페인 2부리그 경기 중 골키퍼와 충돌로 숨진 테네리페의 공격수 헤수스 데 미겔을 추모하는 의미로 UCL 주제가가 연주되지 않았다. 하피냐는 "오늘은 축구 이야기를 하고 싶지 않다. 헤수스의 가족에게 메시지를 전하고 싶다. 편히 잠들길 바란다"며 "누구에게나 일어날 수 있는 일이라 너무 힘들다"고 말했다.
psoq1337@newspim.com