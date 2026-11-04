부산시, '영호남 전통시장 박람회' 6일 개막…지역 특산물 한자리

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 6일부터 8일까지 시민공원에서 영호남 박람회를 개최한다
- 전국 49개 전통시장과 50여 업체가 특산품과 먹거리를 선보인다
- 공연·체험 행사와 상인의 날 개최로 전통시장 교류를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역별 먹거리·공연·체험 프로그램 다채
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 지역 특산물인 미역·다시마부터 굴비·인삼까지 영호남을 대표하는 상품이 부산에서 선보인다.
부산시는 오는 6일부터 8일까지 사흘간 부산시민공원 다솜광장 일원에서 '2026년 영호남 전통시장 박람회'가 개최된다고 4일 밝혔다. 행사는 부산시상인연합회와 전남상인연합회가 공동 주최한다.
이번 박람회에는 전국 10개 시도 49개 전통시장과 50여 개 업체가 참여한다. 행사장에는 90여 개 부스가 마련돼 지역별 우수 상품과 특산품, 먹거리를 선보인다.
부산에서는 기장시장 미역·다시마, 망미중앙시장 참기름, 자갈치해안시장 활전복 등이 판매된다. 전남 영광굴비와 나주배, 충남 광천전통시장 토굴젓, 경북 풍기인삼홍삼상점가의 인삼·홍삼도 만날 수 있다.
공연과 체험 프로그램도 진행된다. 시장 관계자가 직접 시장을 소개하는 '전국구 시장자랑', 전통시장 관련 문제를 푸는 '우리 시장 퀴즈왕', 전라남도 장터유랑단 공연 등이 예정돼 있다. 구매 고객을 대상으로 한 일일 경품추첨도 진행한다. 가족 단위 방문객을 위한 떡메치기와 캘리그래피 가훈 쓰기, 레트로 사진관 등 체험 행사도 운영된다.
박람회 마지막 날인 8일 오전 10시에는 '제4회 부산시 상인의 날' 행사가 열린다. 부산시상인연합회가 주관하는 이 행사는 전통시장 상인들의 교류와 화합을 위해 2023년부터 매년 개최되고 있다. 상인의 날 행사는 시장별 상인 입장식과 전통시장 활성화 유공자 포상, 개막 퍼포먼스 순으로 진행된다.
시는 지역 간 교류를 확대해 소비 촉진과 상권 활성화로 이어지도록 한다는 방침이다. 전재수 시장은 "전국 전통시장의 상품과 문화를 한자리에서 만나는 자리"라며 "시민들이 행사장을 찾아 전통시장의 상품을 경험하고 지역경제 활성화에 동참해 달라"고 말했다.
ndh4000@newspim.com