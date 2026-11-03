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[KS1] '8-0→8-7' KT 이강철 감독 "로건 투입 내 실수"...2차전 선발은 고영표

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  • KT 이강철 감독은 3일 한국시리즈 1차전에서 삼성에 8-7로 승리했다
  • KT는 8점 차 리드를 지키지 못했으며 이 감독은 투수 교체 실수를 인정했다
  • 이 감독은 2차전 선발로 고영표를 예고하고 불펜 운영 변화를 시사했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전 승리에도 웃지 못했다. 8점 차 리드를 지키지 못하고 1점 차까지 추격당한 가운데 투수 교체 과정에서 자신의 판단 착오가 있었다고 인정했다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 1차전에서 삼성 라이온즈를 8-7로 제압했다.

[서울=뉴스핌] KT 이강철 감독이 지난 2일 열린 한국시리즈 미디어데이에서 발언하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

KT는 6회말까지 8-0으로 앞서며 손쉬운 승리를 거두는 듯했다. 그러나 7회초 5점, 8회초 2점을 내주며 순식간에 1점 차까지 쫓겼다. 마무리 박영현이 가까스로 리드를 지키면서 승리를 확정했다.

경기 후 이 감독은 "큰일 날 뻔했다. 웃는 게 웃는 게 아니다"라며 가슴을 쓸어내렸다. 이어 "방심한 것은 아니지만 약간의 방심도 허용해서는 안 된다는 것을 다시 한번 느꼈다"고 말했다.

KT는 선발투수 데이비스 대니엘이 6회까지 무실점으로 삼성 타선을 봉쇄하며 경기 주도권을 잡았다. 타선도 1회말 3점을 선취한 뒤 안현민과 한승택, 김현수의 홈런으로 8점 차까지 달아났다.

하지만 7회초부터 흐름이 급격히 바뀌었다. 대니엘이 구자욱에게 투런 홈런을 허용한 뒤 르윈 디아즈에게 안타를 맞자 이 감독은 로건 앨런을 투입했다.

[서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈]

그러나 로건은 0.1이닝 2피안타 2실점으로 흔들렸다. 이후 투입된 불펜투수들도 삼성의 추격을 막지 못하면서 점수 차가 빠르게 좁혀졌다.

이 감독은 로건을 두 번째 투수로 투입한 선택을 아쉬워했다. 이 감독은 "투수 교체는 내 실수였다. 평소 정규시즌 때 사용하던 투수들을 투입해 경기를 마무리해야 했는데 순간적으로 착각했다"고 인정했다.

이어 "원래 로건보다 오원석을 투입하려고 했다. 그런데 8점 차로 앞서다 보니 조금 다르게 판단했다"며 "확실하게 끊고 갔어야 했다"고 덧붙였다. 

다만 로건의 투구 자체를 문제 삼지는 않았다. 이 감독은 "로건이 못 던진 것은 아니다. 코스가 좋은 안타들이 나왔다"며 "결과론적으로 투수 교체를 잘못한 것"이라고 덧붙였다.

7회초 김정운의 투구 선택도 아쉬운 장면으로 꼽았다. 김정운은 이재현에게 2타점 적시타를 허용하며 삼성의 추격을 허용했다.

이 감독은 "김정운이 좋은 포심 패스트볼을 두고 체인지업을 던졌다가 이재현에게 적시타를 허용한 것이 아까웠다"며 "그 여파로 뒤에 나온 투수들도 긴장한 것 같다. 그 점수를 막았어야 했다"고 돌아봤다.

[서울=뉴스핌] KT 마무리 투수 박영현이 지난달 30일 광주 KIA전에서 경기를 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.10.02 football1229@newspim.com

KT는 8회초에도 실점하며 8-7까지 추격당했다. 결국 이 감독은 1사 만루 위기에서 마무리 박영현을 조기 투입했다. 박영현은 폭투로 1점을 허용했지만 남은 아웃카운트 5개를 책임지며 세이브를 기록했다.

이 감독은 "원래 영현이가 던지는 이닝을 줄여주려고 했다"면서도 "오늘은 영현이가 영리하게 잘 막아줬다"고 칭찬했다.

이번 경기를 계기로 남은 한국시리즈의 불펜 운영에도 변화를 줄 전망이다. 이 감독은 "로건은 정상적으로 선발 준비를 해야 할 것 같다"며 "중간에서는 오원석 대신 전용주를 활용하는 방안을 생각하고 있다"고 밝혔다.

이어 "많은 투수가 등판했지만, 결과적으로 승리하면서 앞으로 기용할 투수들이 정리되는 느낌"이라며 "우리 방식대로 가야 할 것 같다"고 말했다.

특히 큰 경기 경험이 부족한 젊은 투수들이 이날 접전을 경험한 점에는 의미를 부여했다. 이 감독은 "큰 경기 경험이 없는 젊은 선수들이 많았는데 좋은 경험을 했다"며 "상대 승리조까지 나오게 했고 결과적으로 이기면 되는 것이다. 오늘 이겼기 때문에 다음 경기는 조금 더 편하게 운영할 수 있을 것 같다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] KT의 우완 사이드암 선발 투수 고영표. [사진=KT 위즈]

경기 도중 몸에 이상을 느낀 김현수와 김민혁의 상태도 확인할 예정이다. 이 감독은 "두 선수 모두 상태를 확인해야 한다. 김민혁은 쥐가 났다고 한다"고 전했다. 김현수는 수비 도중 손가락을 다쳤으나, 병원 검진은 받지 않을 예정이다. 

한편 이 감독은 KS 2차전 선발로는 토종 에이스 고영표를 예고했다. 고영표는 올 시즌 29경기 172.2이닝 15승 7패, 평균자책점 3.28을 기록하며 LG 트윈스 임찬규와 함께 다승왕 타이틀을 차지했다. 삼성을 상대로는 4경기 등판해 22.1이닝을 던지며 3승 1패, 평균자책점 2.25를 기록했다. 

football1229@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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