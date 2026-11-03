[ACLE] 전북, 모따·이탈로 득점에 힘입어 3경기 만에 승…대전 日가시와에 0-2 패

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=전북 현대가 말레이시아 조호르 다룰 탁짐을 꺾고 2026~2027아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대에서 3경기 만에 승리를 챙겼다.

전북은 3일 전주월드컵경기장에서 열린 다룰 탁짐과 ACLE 리그 조별리그 4차전 경기에서 모따와 이탈로의 득점에 힘입어 2-0으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 전북 현대 모따가 3일 전주 월드컵경기장에서 열린 다룰 탁짐과 ACLE 조별리그 4차전에서 선제골을 기록 후 득점에 도움을 준 김진규의 신발끈을 묶고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.03 willowdy@newspim.com

1차전에서 가시와 레이솔(일본)을 2-1로 꺾고 기분 좋게 출발한 전북은 비셀 고베(일본)와 2차전에서 0-2로 패하고, 베이징 궈안(중국)과 3차전에서 2-2로 비긴 뒤 이날 다룰 탁짐을 꺾고 2승 1무 1패(승점 7)를 기록했다. 반면 타룰 탁짐(2승 1무 1패·승점 7)은 첫 패배를 떠안았다.

이날 전북은 전반 초반부터 다룰 탁짐의 강한 공세를 막는 데 애를 먹었다. 골키퍼 송범근이 전반 4분 마르쿠스 기예르미가 페널티지역 정면으로 파고들어 때린 오른발 슈팅을 몸으로 막아내 실점 위기를 넘겼다.

전북은 전반 16분 수비수 연제운이 왼쪽 종아리 통증으로 조기에 교체되기도 했다. 하지만 전반 22분 모따가 선제골을 터트렸다. 모따는 왼쪽 측면에서 상대 볼을 빼앗은 김진규의 크로스를 골대 정면으로 빠르게 쇄도하며 머리로 방향을 바꿔 다룰 탁짐의 골 그물을 흔들었다. 베이징과 3차전에서 선제골을 터트렸던 모따의 대회 2경기 연속골이었다. 김진규의 도움으로 기록됐다.

전북은 전반 추가시간 한 골을 더 추가했다. 송범근의 골킥이 상대 수비수 머리 맞고 뒤로 흐르자, 이동준이 이어받아 페널티지역 오른쪽으로 파고드는 순간 상대 골키퍼에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻었다. 이를 이탈로가 키커로 나서 득점에 성공했다.

전반을 2-0으로 마친 전북은 후반 27분 페널티지역 정면에서 때린 이영재의 오른발 슈팅이 골대를 지나쳤다. 이어진 기회에서 김진규가 시도한 오른발 슈팅마저 득점으로 이어지지 않으면서 후반에는 득점 없이 마무리했다. 하지만 실점을 허용하지 않아 3경기 만에 승리를 가져갔다.

[서울=뉴스핌] 대전 주앙 빅토르. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.03 willowdy@newspim.com

한편 대전하나시티즌은 일본 지바 가시와의 산쿄 프런티어 가시와 스타디움에서 열린 가시와 레이솔(일본)과 원정경기에서 0-2로 패했다.

직전 3차전에서 고베에 첫 패배를 맛봤던 대전은 2연패를 당하면서 1승 1무 2패(승점 4)가 됐다. 가시와는 2승 1무 1패(승점 7)를 기록했다.

전반 초반부터 가시와에 주도권을 내준 대전은 가시와 선수들의 결정력 부족에 힘겹게 실점 위기를 넘겼다.

대전은 전반 21분과 37분에 주앙 빅토르의 슈팅이 상대 골키퍼에 막히거나 골대를 빗나가 득점 없이 전반을 마무리했다.

대전은 가시와의 압박을 이겨내지 못하고 후반 2분 만에 실점을 했다. 오른쪽 측면에서 구보 도지로가 대전 선수들의 방어를 뚫고 페널티지역 오른쪽으로 달려들며 크로스를 내줬고, 반대편 엔도 게이지가 골 지역 왼쪽에서 오른발로 마무리 했다.

가시와는 10분 뒤 똑같은 방식으로 추가골을 완성했다. 대전의 최종 수비벽을 뚫고 페널티지역 오른쪽으로 파고든 나카자와 노부테루의 크로스를 후지오 쇼타가 페널티지역 정면에서 오른발로 골을 터트렸다.

대전은 후반 반격에 실패했고, 결국 완패했다.

willowdy@newspim.com