[KS1] 침묵 깬 캡틴의 한 방...삼성 구자욱, 추격의 2점 홈런 폭발

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프(PO·5전3선승제)에서 침묵했던 삼성의 주장 구자욱이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 첫 경기에서 홈런포를 가동했다. 8점 차로 끌려가던 상황에서 터진 추격의 투런포로 삼성 타선의 반격을 이끌었다.

구자욱은 3일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO KS 1차전에 3번 지명타자로 선발 출전해 7회초 추격의 투런 홈런을 터뜨렸다. 개인 통산 KS 첫 홈런이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 구자욱이 3일 열린 KT와의 한국시리즈 1차전에서 7회 추격의 투런 홈런을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

삼성은 경기 초반부터 KT에 끌려갔다. 선발 최원태가 2이닝 5피안타(1피홈런) 5실점(4자책점)으로 무너졌고, 이후 등판한 장찬희와 임기영도 홈런을 허용하면서 6회말까지 0-8로 뒤졌다.

타선도 KT 선발 데이비스 대니엘을 좀처럼 공략하지 못했다. 삼성은 6회까지 한 점도 뽑지 못하며 무기력한 모습을 보였다.

그러나 7회초 주장 구자욱이 침묵을 깼다. 선두타자 박승규가 좌전 안타로 출루한 뒤 무사 1루에서 타석에 들어선 구자욱은 대니엘과 끈질긴 승부를 펼쳤다.

볼카운트 1볼 2스트라이크의 불리한 상황에서 대니엘의 6구째 시속 135㎞ 체인지업이 가운데로 몰리자 이를 놓치지 않았다. 구자욱이 받아친 타구는 좌중간 담장을 넘어가는 비거리 약 125m의 투런 홈런으로 연결됐다.

삼성의 이날 첫 득점이자 구자욱의 KS 통산 첫 홈런이었다. 0-8로 뒤지던 삼성은 구자욱의 한 방으로 2-8까지 점수 차를 좁혔다.

구자욱에게는 더욱 의미 있는 홈런이었다. 그는 KIA와의 PO에서 극심한 타격 부진에 시달렸다. 5경기에서 20타수 3안타, 타율 0.150에 그쳤고 2타점을 기록하는 데 머물렀다.

특히 장타가 나오지 않았다는 점이 아쉬웠다. 삼성의 중심 타선을 책임져야 할 구자욱이 제 역할을 해주지 못하면서 타선의 무게감도 떨어졌다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 구자욱이 3일 열린 KT와의 한국시리즈 1차전에서 7회 추격의 투런 홈런을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

구자욱은 왼쪽 허벅지 부상에서 완전히 회복하지 못해 이번 포스트시즌에서 지명타자로 출전하고 있다. 수비 부담을 덜고 타격에 집중하고 있지만 PO에서는 좀처럼 타격감을 끌어올리지 못했다.

그런 구자욱이 KS 첫 경기에서 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 그것도 8점 차로 뒤진 상황에서 상대 선발투수의 공을 담장 밖으로 보내며 팀의 추격을 이끌었다.

구자욱의 홈런 이후 삼성 타선도 살아났다. 후속 타자 르윈 디아즈가 안타를 때려내며 기회를 이어갔고, 결국 KT 벤치는 호투하던 대니엘을 마운드에서 내렸다.

삼성은 이후에도 공격을 이어가며 7회초에만 5점을 뽑아냈다. 6회까지 무득점에 그쳤던 타선이 한 이닝 만에 대거 득점하면서 8점 차였던 경기는 3점 차 승부로 좁혀졌다.

무엇보다 구자욱의 홈런이 반격의 출발점이 됐다는 점이 고무적이다. PO에서 부진했던 중심 타자가 KS 첫 경기에서 장타를 터뜨리면서 삼성은 남은 경기에서도 타선의 반등을 기대할 수 있게 됐다.

wcn05002@newspim.com