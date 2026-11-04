전국 광역단체장 11월 4일 일정

AI 핵심 요약beta
- 3일 박수현 충남지사가 직원 월례모임 등 일정을 소화했다
- 신용한 충북지사 등 시도지사들이 주요 행사에 참석했다
- 각 지자체장은 국비 확보와 현안 업무를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박수현 충남지사
-11월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
-2026년 충남사회복지사대회(10:00 청운대)
-2026년 하반기 공공기관 주요업무보고회(16:30 대회의실)
▲신용한 충북지사
-충북도 주민자치위원회 역량강화 워크숍(11:00 진천화랑관)
▲이철우 경북도지사
-경상북도-히로시마현 자매결연 1주년 기념식(09:10 경북도청)
-경상북도간호사회 80주년 및 국제간호사의 날 기념행사(15:00 동락관 공연장)
▲추경호 대구광역시장
-제2수목원 조성사업 기공식(10:00 동구 숙천동)
-2026 대한민국 국제 농기계자재 박람회(11:00 대구 엑스코)
-제2차 대구 첨단산업 발전전략 자문회의(13:30 산격청사 대회의실)
▲전재수 부산시장
-주간정책회의(09:10 영상회의실)
-2026 제24회 부산국제수산EXPO 개막식(13:00 벡스코 제1전시장)
-제10회 해양수산인재 육성의 날 기념식(14:00벡스코 오디토리움)
-2026 부산 세계 도시브랜드 포럼(16:00 누리마루APEC하우스)
▲이원택 전북지사
-피지컬AI 로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회 (07:00 국회의원회관)
-국가예산 확보 활동 (10:00 국회)
-전북 메가프로젝트 발굴 중간보고회 (16:30 회의실)
▲허태정 대전시장
-갑천 4BL 기공식(청년주택 5000호 공급)(15:00 서구 도안동)
-2026년 유성 소상공인 현판 수여(16:25 앤크(월평동))
-2026년 자율방범연합회 한마음전진대회(17:20 유성컨벤션웨딩홀)
▲조상호 세종시장
-2027년 본예산 편성 언론 브리핑(10:00 브리핑실)
-대한적십자사 대전세종지사 명예지사회장 위촉식(10:00 집현실)
-세종사회복지공동모금회 이웃사랑 성금 전달식(14:30 세종실)
▲ 박찬대 인천시장
- 국비 확보 위한 국회방문 (09:00 국회)
- 신한은행 여자농구단 시즌 홈 개막전 (18:30 도원체육관)
▲경기도지사
-10:00 제395회 정례회 2차 본회의 / 본회의장
▲우상호 강원도지사
통상업무
▲박완수 경남지사
-재청
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com