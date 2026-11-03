[KS] KT-삼성 1차전 1만7700석 완판…PS 47경기 연속 매진

AI 핵심 요약beta
- KBO는 3일 KS 1차전 입장권 1만7700장을 모두 판매했다
- 올해 포스트시즌 10경기 전부 매진되며 누적 관중 21만1250명을 기록했다
- KT는 구단 역사상 처음으로 수원에서 한국시리즈 1차전을 치렀다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로야구의 뜨거운 흥행 열기가 한국시리즈(KS·7전4선승제)까지 이어졌다. KT와 삼성이 맞붙은 KS 1차전에도 만원 관중이 들어차며 포스트시즌 47경기 연속 매진 기록을 세웠다.
한국야구위원회(KBO)는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 1차전 입장권 1만7700장이 모두 판매됐다고 밝혔다.
이로써 KBO리그 포스트시즌은 2023년 LG와 KT가 맞붙은 KS 1차전부터 47경기 연속 매진 행진을 이어갔다. KS만 따지면 2022년 SSG와 키움의 1차전부터 22경기 연속 매진이다.
올해 포스트시즌 역시 매 경기 만원 관중을 기록하고 있다. 와일드카드 결정전 1경기를 시작으로 LG와 KIA의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3경기, KIA와 삼성의 플레이오프(PO·5전3선승제) 5경기에 이어 KS 1차전까지 10경기 모두 매진됐다.
이에 따라 올 시즌 포스트시즌 누적 관중은 21만1250명으로 늘어났다. 지난해에 이어 올해도 정규시즌 1200만 관중을 돌파한 KBO리그는 가을야구에서도 흥행 열기를 이어가는 모습이다.
특히 이번 경기는 KT가 구단 역사상 처음으로 수원 KT위즈파크에서 치르는 한국시리즈 1차전이라는 점에서도 의미가 크다.
KT는 2021년 정규시즌 1위로 KS에 직행해 창단 첫 통합 우승을 달성했지만, 당시에는 코로나19 여파로 모든 한국시리즈 경기가 서울 고척스카이돔에서 중립 경기로 진행됐다. 5년 만에 다시 KS 무대에 오른 KT는 처음으로 안방에서 한국시리즈 1차전을 치르게 됐다.
정규시즌에 이어 포스트시즌에서도 이어지고 있는 매진 행진 속에 KT와 삼성의 우승 경쟁이 본격적으로 막을 올렸다.
wcn05002@newspim.com