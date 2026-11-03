[KS] 삼성 박진만 감독 "확률은 KT가 유리하지만 기세는 우리가 앞서"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성 박진만 감독이 정규시즌 우승팀 KT의 우위를 인정하면서도 플레이오프(PO·5전3선승제)에서 이어온 상승세에 자신감을 드러냈다. 수원 원정 2경기에서 최소 1승을 거둔 뒤 안방에서 한국시리즈(KS·7전4선승제)를 끝내겠다는 구상이다.

삼성은 3일 수원KT위즈파크에서 KT와 2026 신한 SOL KBO리그 PO 1차전을 치른다. KIA와의 PO에서 최종 5차전까지 치른 끝에 3승 2패로 승리한 삼성은 2024년 이후 2년 만에 KS 무대를 밟았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 3일 열리는 KS 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

박 감독은 이날 경기 전 "선수 시절 정규시즌 1위를 하고 기다리는 경우가 많았다. 승률도 좋았다"라며 "확률상으로는 KT가 유리한 것이 사실"이라고 말했다.

그러면서도 "기세는 우리 팀이 좀 더 좋다. PO를 5차전까지 치르고 올라오면서 팀 분위기가 좋다"라며 "단기전에서는 분위기 싸움이 중요하다. 경기를 풀어갈 수 있는 분위기가 만들어질 것"이라고 자신했다.

삼성은 PO에서 KIA와 치열한 접전을 펼쳤다. 시리즈 전적 2승 2패로 맞선 최종 5차전에서 6-1로 승리하며 KS 진출을 확정했다. 반면 정규시즌 1위 KT는 KS에 직행해 충분한 휴식을 취하며 상대를 기다렸다.

체력적인 측면에서는 KT가 유리하지만 박 감독은 실전 감각과 상승세를 삼성의 강점으로 꼽았다. 특히 PO를 5차전까지 치른 팀이 KS에서도 우승한 사례에 주목했다.

2015년 두산과 2018년 SK는 모두 PO 5차전까지 치른 뒤 KS에 진출해 정규시즌 우승팀을 꺾었다. 두산은 삼성에 4승 1패, SK는 두산에 4승 2패를 거두며 정상에 올랐다.

박 감독은 "힘들게 5차전까지 치르고 올라오면 위에서 기다리는 팀이 부담을 조금 더 느꼈을 수도 있다"라며 "5차전을 이긴 기세를 이어서 바로 경기하기 때문에 좋은 모습이 나오지 않았을까 생각한다. 우리도 그런 분위기를 이어갔으면 좋겠다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 3일 열리는 KS 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

최근 2년간 쌓은 포스트시즌 경험도 삼성의 강점으로 꼽았다. 삼성은 2024년 KS에서 KIA에 패하며 준우승에 머물렀고, 지난해에도 가을야구를 경험했다.

박 감독은 "지난 2년 동안 포스트시즌을 하면서 느낀 게 많다. 선수들도 함께 경기를 뛰었기 때문에 손발이 잘 맞고 있다고 생각한다"라며 "의욕도 넘친다. KS에서도 좋은 활약을 할 수 있지 않을까 기대하고 있다"라고 말했다.

KS 엔트리 역시 PO와 동일하게 구성했다. 투수 추가 등록을 고민했지만 기존 선수들의 체력 상태와 팀 분위기를 고려해 변화를 주지 않기로 했다.

박 감독은 "투수 쪽에서 한 명을 추가할지 고민했지만 PO에서 불펜 소모가 크지 않았다. 투수진에서도 4명 정도가 출전하지 않았다"라며 "선수들이 하나로 뭉쳤고 좋은 기운을 유지하기 위해 그대로 가기로 했다"라고 밝혔다.

수원 원정 1, 2차전의 목표도 분명하게 제시했다. 박 감독은 "최소한 1승 1패다. 그래야 대구에서 5차전으로 끝낼 수 있다"라며 "빨리 끝내는 게 좋다"라고 웃었다.

박 감독에게 수원은 특별한 장소다. 현역 시절 현대 유니콘스 소속으로 수원을 홈구장 삼아 2000년과 2003년, 2004년 한국시리즈 우승을 경험했다. 그중에서도 가장 기억에 남는 시리즈로 2000년을 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 3일 열리는 KS 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

당시 현대는 두산을 상대로 한국시리즈 1~3차전을 모두 승리하며 우승을 눈앞에 뒀다. 그러나 이후 4~6차전을 내리 패하면서 승부가 최종 7차전까지 이어졌고, 마지막 경기에서 승리하며 어렵게 정상에 올랐다.

박 감독은 "2000년 수원에서 7차전까지 치렀던 기억이 있다. 3연승을 하고 3연패를 당한 뒤 힘들게 이겼다"라며 "3연승을 했을 때는 4차전에서 끝날 줄 알았는데 분위기가 완전히 바뀌더라"라고 돌아봤다.

이어 "이길 수 있을 때 확실히 이겨야 한다는 걸 많이 느끼고 있다"라며 단기전에서 흐름을 놓치지 않는 것이 중요하다고 강조했다.

박 감독은 선수 시절 수원에서 세 차례 KS 우승을 경험했지만 감독으로서는 아직 정상에 오르지 못했다. 2024년 준우승의 아쉬움을 안고 다시 KS에 나서는 만큼 이번에는 다른 결과를 만들겠다는 각오다.

박 감독은 "감독으로도 지난 2년간 포스트시즌을 치르며 느낀 게 많았다"며 "KS에서 준우승한 적도 있었는데 이번에는 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것"이라고 기대했다.

wcn05002@newspim.com