대전 동구, 인동 만세운동·대전역 역사적 가치 재조명

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 3일 인동 만세운동과 대전역 역사 포럼 개최를 밝혔다
- 동구는 13일 전문가들과 지역 역사자원 보존 방안을 논의한다
- 주민과 시민 누구나 참여해 역사적 가치와 미래 활용을 모색한다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 인동 만세운동과 대전역을 중심으로 지역의 역사적 정체성을 되짚고 문화유산의 기록·보존 방안을 모색한다.
동구는 오는 13일 오후 3시 대전대학교 30주년기념관 하나컨벤션홀에서 '기록으로 잇는 동구의 역사: 인동 만세운동과 대전역'을 주제로 제82차 동구포럼을 개최한다고 3일 밝혔다.
포럼에서는 김갑동 대전대학교 역사문화학과 명예교수가 주제 발표자로 나서 인동 만세운동과 대전역이 지역 역사에서 갖는 의미를 설명한다.
이어 박계홍 대전대학교 산학부총장의 진행으로 역사·문화·언론 분야 전문가 6명이 토론에 참여해 지역 역사자원의 발굴과 보존, 활용 방안 등에 대한 의견을 나눌 예정이다.
행사에는 지역 주민과 공무원, 관계기관 관계자 등이 참석할 예정이며 일반 시민도 누구나 참여할 수 있다.
황인호 동구청장은 "인동 만세운동과 대전역은 동구의 역사와 정체성을 보여주는 소중한 자산"이라며 "이번 포럼이 지역의 역사적 가치를 되새기고 그 의미를 미래세대에 전하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
포럼 관련 자세한 내용은 동구청 홈페이지에서 확인하거나 대전대학교 지역협력연구원으로 문의하면 된다.
nn0416@newspim.com