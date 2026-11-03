대전·인천교통공사, 감사 전문성 강화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사와 인천교통공사는 3일 감사역량 강화 협약을 체결했다
- 양 기관은 감사기법·청렴시책을 공유하고 전문인력을 상호 지원한다
- 교차·합동감사와 공동 활동으로 청렴문화 확산을 추진한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전교통공사와 인천교통공사가 자체 감사 역량을 강화하고 공공기관 청렴문화 확산을 위해 협력체계를 구축했다.
대전교통공사는 3일 인천 남동구 인천교통공사 본사에서 양 기관 상임감사가 참석한 가운데 감사 전문성 강화와 청렴·윤리경영 실천을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 도시철도 운영기관인 두 공사가 감사 업무 경험과 정보를 공유하고 반부패 정책의 실효성을 높이기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 우수 감사기법과 청렴시책을 공유하고 교차감사 및 합동감사에 필요한 전문 인력을 상호 지원하기로 했다. 부패 예방과 청렴문화 정착을 위한 공동 활동도 추진한다.
특히 기관별 감사 사례를 교환하고 상대 기관의 우수 운영방식을 업무에 반영하는 등 실무 교류를 확대할 방침이다.
협약 기간은 체결일부터 2년이며 양 기관이 서면으로 합의하면 연장할 수 있다.
이종호 대전교통공사 상임감사는 "도시철도 운영기관 간 감사 경험과 전문성을 공유하는 계기가 마련됐다"며 "지속적인 협력을 통해 자체 감사 역량을 강화하고 청렴한 공기업 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com