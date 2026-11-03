[KS] '안현민 DH·최원준 우익수' KT 이강철 감독 "삼성 좌타자 많아 수비 강화"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 안현민을 지명타자로 배치하고 최원준에게 우익수 수비를 맡겼다. 삼성 라이온즈의 좌타자들과 선발투수 데이비스 대니엘의 투구 유형을 고려해 외야 수비를 강화한 선택이다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 삼성과 2026 신한 SOL KBO KS 1차전을 앞두고 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 대니엘이다.

[서울=뉴스핌] KT의 핵심 타자 안현민. [사진=KT 위즈] 2026.07.30 football1229@newspim.com

안현민이 지명타자로 나서고 최원준과 힐리어드, 김민혁이 각각 우익수와 중견수, 좌익수를 맡는다. 주장 장성우는 선발 명단에서 제외돼 벤치에서 경기를 시작한다.

이 감독은 경기 전 기자회견에서 "수비 때문에 고민이 많았다"며 "안현민이 수비를 못한다기보다는 우리 선발이 대니엘이기 때문에 뜬공이 나올 가능성이 높다고 생각했다"고 설명했다.

이어 "삼성에 좌타자가 많아 우익수 쪽 수비를 강화할 필요가 있다고 판단했다"며 "안현민도 편한 마음으로 경기에 나서길 바란다"고 덧붙였다.

좌타자가 많은 삼성 타선의 특성을 고려하면 우익수의 수비 범위와 타구 처리 능력이 중요할 수밖에 없다. 이에 이 감독은 안현민보다 수비가 좋은 최원준에게 우익수를 맡기는 방향으로 라인업을 구성했다. 김민혁의 좌익수 수비에 대해서도 "수비가 많이 좋아졌다"며 신뢰를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] KT의 주전 외야수 최원준. [사진 = KT 위즈]

선발 대니엘에게는 정규시즌과 같은 투구를 기대했다. 이 감독은 "더 이상 바랄 것도 없다. 정규시즌 때 던졌던 모습 그대로만 보여주면 된다"고 강조했다.

KT는 올 시즌 정규리그에서 90승 5무 49패로 1위를 차지하며 한국시리즈에 직행했다. 2021년 이후 5년 만이자 통산 두 번째 통합 우승을 노린다.

이 감독은 "우리 팀은 선발투수가 잘 버텨준 뒤 경기 후반 응집력과 뒷심으로 역전승을 많이 거둔 팀"이라며 "상대 선발투수의 투구 수를 늘려 최대한 일찍 끌어내리는 것이 중요하다"고 밝혔다.

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