박민영·육성재, 달콤한 연상연하 로맨스 예고…'나인 투 식스' 25일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- 박민영과 육성재가 3일 SBS 새 드라마에서 일과 사랑을 그린다
- 워커홀릭 법무팀 차장과 다정한 인턴의 로맨스가 펼쳐진다
- 나인 투 식스는 25일 오후 9시 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박민영과 육성재가 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에서 일과 사랑 사이 설레는 변화를 그린다.
SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스다.
공개된 메인 포스터에는 나란히 걸음을 옮기는 강이지(박민영)와 한선우(육성재)의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다.
단정한 베이지색 슈트에 커피와 서류철을 든 강이지는 영락없는 워커홀릭 법무팀 차장이다. 업무를 하는데 있어서 똑 소리 나는 완벽주의자답게 출근길부터 프로페셔널한 분위기를 풍긴다. 반면 네이비 슈트에 백팩을 멘 햇살 인턴 한선우는 업무보다 강이지에게 관심이 쏠린 듯하다. 강이지를 향해 꿀 떨어지는 눈빛과 장난기 어린 입꼬리까지 다정한 연하남의 사심이 표정부터 들통난 모양새다.
무엇보다 두 사람 사이에 흐르는 묘한 기류가 눈길을 끈다. 일 앞에서는 똑 부러지는 강이지도 다정한 연하남 앞에서는 웃음이 새어 나오는 것. 특히 출근길부터 심상치 않은 두 사람의 눈 맞춤이 설렘을 자극시킨다. 이에 더해 '논리 100% 여자와 온기 100% 남자의 워러밸 로맨스'라는 달라도 너무 다른 두 사람의 케미스트리에 궁금증이 높아지는 한편, 사원증을 나란히 건 두 사람의 달콤한 오피스 로맨스에 관심이 집중된다.
한편, SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 오는 25일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com