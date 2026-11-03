[KS] '3년 34억원 재계약' KT 이강철 감독 "부담 크지만 도망갈 곳 없다"...대구서 우승 다짐

AI 핵심 요약beta
- 이강철 감독은 3일 한국시리즈를 앞두고 우승 부담감을 털어놨다
- 역대 최고 대우 재계약으로 성적 압박과 긴장감이 커졌다고 밝혔다
- 정규시즌 1위 KT는 세 번째 한국시리즈 우승에 도전한다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제)를 앞두고 우승에 대한 부담감을 털어놨다. 3년 총액 34억원이라는 감독 역대 최고 대우로 재계약한 만큼 이전과는 다른 책임감을 느끼고 있다는 것이다.
이 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 1차전을 앞두고 취재진과 만나 "재계약도 했고, 언론에서도 좋은 팀이라고 하니까 도망갈 곳이 없다"며 "스스로 압박하고 있다"고 말했다.
KT는 KS를 앞두고 이 감독과 3년 총액 34억원(계약금 10억원·연봉 8억원)에 재계약했다. KBO리그 감독 역대 최고 대우다.
이 감독은 재계약 이후 처음 맞는 KS에서 이전보다 큰 부담감을 느끼고 있다. 이 감독은 "과거에는 이 팀을 여기까지 올려놨으면 됐다는 생각도 했다. 스스로 마음을 편하게 가지려고 했던 것"이라며 "2021년 첫 KS 때도 정규시즌 우승을 했으니 이 정도면 됐다는 생각으로 임했다"고 돌아봤다.
이어 "선수 때부터 큰 경기를 할 때는 항상 정규시즌과 같은 마음으로 최대한 긍정적이고 편하게 임하려고 했다"면서도 "하지만 올해는 그게 쉽지 않을 것 같다"고 털어놨다.
이 감독은 "이미 재계약을 했고 그에 맞는 성적을 내야 한다"며 "그만큼 부담과 압박이 커지고 긴장도 된다"고 덧붙였다.
실제로 이날 경기장을 찾은 뒤 긴장감이 높아졌다고 밝혔다. 이 감독은 "어제까지는 괜찮았는데 경기장에 나오니 확실히 긴장감이 조금씩 올라온다"며 "어젯밤부터 신경을 많이 쓴 것 같다"고 말했다.
KT는 올 시즌 정규리그에서 90승 5무 49패로 1위를 차지하며 KS에 직행했다. 이 감독은 KT 지휘봉을 잡은 이후 2021년과 2023년에 이어 세 번째 KS 무대를 밟는다.
2021년에는 두산 베어스를 4승 무패로 제압하며 창단 첫 통합 우승을 이끌었다. 2023년에는 LG 트윈스에 패해 준우승에 머물렀다.
이 감독은 "KT에 온 지 8년이 됐는데 KS를 세 번이나 치를 정도로 팀이 많이 좋아졌다는 생각이 든다"며 "선수들이 잘해줬고 모든 것이 잘 맞아떨어졌기 때문에 여기까지 올 수 있었다"고 선수단에 공을 돌렸다.
특히 이번 KS는 KT가 연고지 수원에서 처음 치른다는 점에서도 의미가 있다. 2021년에는 코로나19 여파로 KS 전 경기가 서울 고척스카이돔에서 열렸다.
이 감독은 "팬들 앞에서 우승하지 못했기 때문에 수원으로 돌아와 우승하고 싶은 마음도 있지만, 대구에서 끝내고 싶다"고 말했다. 이번 KS 1~2차전은 KT 홈인 수원에서 열리고, 3~5차전은 삼성 홈구장 대구 삼성라이오픈파크에서 진행된다.
KT는 지난달 12일 정규시즌 최종전을 치른 뒤 약 3주 동안 KS를 준비했다. 긴 휴식으로 인한 실전 감각 저하가 변수로 꼽히지만 이 감독은 타선에 대한 믿음을 드러냈다.
이 감독은 "계속 타자들을 지켜봤는데 너무 잘 친다. 실전 감각이 떨어질 것이라는 생각은 전혀 들지 않는다"며 "세 차례 연습경기에서도 좋은 모습을 보여줬다. 오늘도 타자들의 컨디션이 좋아 보인다"고 말했다.
football1229@newspim.com