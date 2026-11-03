[KS] '3년 34억원 재계약' KT 이강철 감독 "부담 크지만 도망갈 곳 없다"...대구서 우승 다짐

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제)를 앞두고 우승에 대한 부담감을 털어놨다. 3년 총액 34억원이라는 감독 역대 최고 대우로 재계약한 만큼 이전과는 다른 책임감을 느끼고 있다는 것이다.

이 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 1차전을 앞두고 취재진과 만나 "재계약도 했고, 언론에서도 좋은 팀이라고 하니까 도망갈 곳이 없다"며 "스스로 압박하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] KT 이강철 감독이 지난 2일 열린 한국시리즈 미디어데이에서 발언하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

KT는 KS를 앞두고 이 감독과 3년 총액 34억원(계약금 10억원·연봉 8억원)에 재계약했다. KBO리그 감독 역대 최고 대우다.

이 감독은 재계약 이후 처음 맞는 KS에서 이전보다 큰 부담감을 느끼고 있다. 이 감독은 "과거에는 이 팀을 여기까지 올려놨으면 됐다는 생각도 했다. 스스로 마음을 편하게 가지려고 했던 것"이라며 "2021년 첫 KS 때도 정규시즌 우승을 했으니 이 정도면 됐다는 생각으로 임했다"고 돌아봤다.

이어 "선수 때부터 큰 경기를 할 때는 항상 정규시즌과 같은 마음으로 최대한 긍정적이고 편하게 임하려고 했다"면서도 "하지만 올해는 그게 쉽지 않을 것 같다"고 털어놨다.

이 감독은 "이미 재계약을 했고 그에 맞는 성적을 내야 한다"며 "그만큼 부담과 압박이 커지고 긴장도 된다"고 덧붙였다.

실제로 이날 경기장을 찾은 뒤 긴장감이 높아졌다고 밝혔다. 이 감독은 "어제까지는 괜찮았는데 경기장에 나오니 확실히 긴장감이 조금씩 올라온다"며 "어젯밤부터 신경을 많이 쓴 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] KT 선수단이 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 우승을 확정지은 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.10.05 football1229@newspim.com

KT는 올 시즌 정규리그에서 90승 5무 49패로 1위를 차지하며 KS에 직행했다. 이 감독은 KT 지휘봉을 잡은 이후 2021년과 2023년에 이어 세 번째 KS 무대를 밟는다.

2021년에는 두산 베어스를 4승 무패로 제압하며 창단 첫 통합 우승을 이끌었다. 2023년에는 LG 트윈스에 패해 준우승에 머물렀다.

이 감독은 "KT에 온 지 8년이 됐는데 KS를 세 번이나 치를 정도로 팀이 많이 좋아졌다는 생각이 든다"며 "선수들이 잘해줬고 모든 것이 잘 맞아떨어졌기 때문에 여기까지 올 수 있었다"고 선수단에 공을 돌렸다.

특히 이번 KS는 KT가 연고지 수원에서 처음 치른다는 점에서도 의미가 있다. 2021년에는 코로나19 여파로 KS 전 경기가 서울 고척스카이돔에서 열렸다.

이 감독은 "팬들 앞에서 우승하지 못했기 때문에 수원으로 돌아와 우승하고 싶은 마음도 있지만, 대구에서 끝내고 싶다"고 말했다. 이번 KS 1~2차전은 KT 홈인 수원에서 열리고, 3~5차전은 삼성 홈구장 대구 삼성라이오픈파크에서 진행된다.

[서울=뉴스핌] KT 이강철 감독. [사진=KT 위즈] 2026.10.19 football1229@newspim.com

KT는 지난달 12일 정규시즌 최종전을 치른 뒤 약 3주 동안 KS를 준비했다. 긴 휴식으로 인한 실전 감각 저하가 변수로 꼽히지만 이 감독은 타선에 대한 믿음을 드러냈다.

이 감독은 "계속 타자들을 지켜봤는데 너무 잘 친다. 실전 감각이 떨어질 것이라는 생각은 전혀 들지 않는다"며 "세 차례 연습경기에서도 좋은 모습을 보여줬다. 오늘도 타자들의 컨디션이 좋아 보인다"고 말했다.

football1229@newspim.com