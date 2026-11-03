경남도 '섬 특성화 사업' 3개 섬 수상…"섬 주민 직접 참여 성과"

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 섬 주민들과 함께 운영 주체로 나선 사업들이 전국 단위 평가에서 잇따라 성과를 인정받았다.

경남도는 행정안전부의 '2026년 섬 특성화 사업 우수사례' 경진대회에서 3개 부문을 수상했다고 밝혔다. 거제 황덕도는 대상, 사천 마도는 우수상, 통영 추도는 특별상을 받았다.

'2026년 섬 특성화 사업 우수사례' 경진대회에서 경남 거제 황덕도가 대상을 받았다.[사진=경남도] 2026.11.03

행정안전부가 지난해에 이어 두 번째로 개최한 이번 대회에는 전국 7개 시·도, 31개 섬이 참여했다. 경남에서는 6개 섬이 신청해 3개 섬이 수상 대상에 올랐다.

도는 지난해 최우수상과 우수상을 받은 데 이어 올해도 대상·우수상·특별상을 모두 수상했다. 2년 연속 전국 최다 수상이다.

거제 황덕도는 주민 참여를 바탕으로 마을 현안을 해결하고 섬의 자원과 여건을 사업에 활용한 점을 평가받았다. 마을 구판장인 '황덕마켓'을 주민 참여형 사업으로 운영하면서 운영 과정에서 드러난 문제를 주민들이 직접 찾아 개선했다.

마켓 운영 수익은 주민공동체 활동과 마을 환경 개선, 시설 유지·관리에 재투입했다. 사업 수익을 마을에 환원하는 구조를 마련해 주민 중심의 공동체 운영 기반을 구축했다는 평가다.

사천 마도는 글램핑과 지역 먹거리, 낚시체험, 일몰 감상, 마을 해설 등을 결합한 체류형 관광상품을 개발하고 있다. 숙박과 체험, 시설관리 분야에 주민 역할을 나눠 주민들이 관광 운영에 직접 참여하는 체계를 마련했다.

마도는 앞으로 지역 특산물과 계절별 먹거리, 역사·문화자원을 활용한 해설 프로그램을 확대할 계획이다. 방문객의 체류시간을 늘리고 관광 소비를 주민 소득으로 연결하는 것이 목표다.

통영 추도는 '영화의 섬'을 주제로 차별화된 사업을 발굴한 점을 인정받아 특별상을 받았다. 주민이 관광 프로그램에 참여하고 운영하는 구조를 바탕으로 지속 가능한 섬 발전 모델을 확대할 방침이다.

news2349@newspim.com