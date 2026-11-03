남종섭 경기도의장 "새해 본예산, 숫자 넘어 도민에 도움 되는 결론 내놔야"

제395회 정례회 개회사...45일간 행정사무감사 및 예산안 심사 돌입

여·야·정협치위원회 첫 시험대..."법정기한 내 실질적 민생 해법 당부"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)이 3일 열린 제395회 정례회 제1차 본회의 개회사를 통해 새해 본예산 심사는 재정 상황뿐만 아니라 그 안에 담긴 도민의 삶까지 살펴야 한다는 원칙을 강조했다.

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 3일 열린 제395회 정례회 제1차 본회의 개회사를 통해 새해 본예산 심사는 재정 상황뿐만 아니라 그 안에 담긴 도민의 삶까지 살펴야 한다는 원칙을 강조했다고 밝혔다. [사진=경기도의회]

남 의장은 "예산안의 숫자를 맞추는 일에만 몰두하다 보면 그 숫자에 기대어 살아가는 사람들을 놓칠 수 있다"며 "재정을 다루는 데는 냉정한 판단이 필요하지만 그 판단에는 사람에 대한 이해가 있어야 한다"고 했다.

경기도의회는 이번 정례회가 오는 12월 17일까지 45일 동안 진행돼 제12대 경기도의회 출범 이후 첫 행정사무감사, 경기도 및 경기도교육청의 새해 본예산 심사 등이 이뤄질 예정이라고 밝혔다.

남 의장은 "지난 행정을 돌아보는 일과 다가올 한 해의 살림을 준비하는 일은 맞닿아 있다"며 "제 역할을 하지 못한 정책은 바로잡고 도민 생활을 오랫동안 뒷받침해 온 정책은 가치를 정당하게 평가해야 한다"고 지적했다.

경기도의 재정 여건에 대해서는 재정적 어려움을 근본적으로 해결하하려는 추미애 경기도지사의 노력에 공감을 표하면서도 지방정부와 지방의회가 숫자 너머의 민생을 함께 살펴야 한다고 거듭 강조했다.

남 의장은 "경기도의 재정적 어려움을 해결하려는 추 지사의 노력에는 의회도 뜻을 같이한다"며 "지방정부와 지방의회는 도민 삶에 가장 가까운 곳에서 일하는 만큼 숫자 너머의 현실을 살펴야 할 책임이 있다"고 말했다.

아울러 지난 추경 과정에서 민생예산을 둘러싼 이견으로 진통을 겪은 점을 언급하며 전날 출범한 도·도의회 '여·야·정협치위원회'가 본예산 심사에서 실질적인 해법을 찾는 협의의 장이 되길 기대했다.

남 의장은 "어제 출범한 위원회가 서로 다른 의견을 깊이 있게 조율하고 도정의 어려움을 함께 풀어가는 장이 되길 바란다"며 "이번 본예산 심사가 그 첫 시험대인 만큼 법정기한 안에 도민에게 도움이 되는 결론을 내놓을 수 있도록 힘써 달라"고 당부했다.

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