남양주시, 정약용도서관서 조정래·김초혜 작가 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 3일 조정래·김초혜 부부의 도서관 방문을 기념했다
- 정약용도서관은 3일부터 30일까지 두 작가 작품·친필사인을 전시한다
- 조정래 작가는 내년 대한민국 독서대전 특별강연을 약속했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 소설가 조정래와 시인 김초혜 부부의 정약용도서관 방문을 기념해 3일부터 30일까지 정약용도서관 2층 북큐레이션존에서 두 작가의 주요 작품과 친필 사인을 소개하는 전시를 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 시민들이 조정래·김초혜 부부의 대표작과 문학세계를 가까이에서 접할 수 있도록 마련됐다.
조정래 작가는 '태백산맥', '아리랑', '한강' 등을 통해 한국 현대사의 흐름과 시대상을 그려왔다. 김초혜 시인은 '사랑굿', '어머니' 등 삶과 사랑, 인간에 대한 깊이 있는 시선을 담은 작품을 발표해 왔다.
조정래·김초혜 부부는 이날 정약용도서관을 방문해 최현덕 남양주시장과 차담회를 갖고 인공지능(AI) 시대 독서의 가치와 문해력의 중요성, 도서관의 역할 등을 주제로 의견을 나눴다.
특히 조정래 작가는 내년 남양주시에서 열리는 '2027 대한민국 독서대전'에서 특별강연을 진행하기로 약속했다.
최 시장은 "한국 문학을 대표하는 두 분을 정약용도서관에서 모시게 돼 뜻깊다"며 "이번 만남과 전시가 시민들이 문학의 가치를 되새기고 책과 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
남양주시는 '2027 대한민국 독서대전' 개최도시로 선정된 뒤 '정약용의 서재에서 내일의 지혜를 담다'를 슬로건으로 내걸고 도서관을 중심으로 작가와 시민이 만나는 프로그램과 인문학 기반의 독서문화 행사를 마련할 계획이다.
시는 오는 12월 사전 준비 행사를 시작으로 독립서점과 시민, 지역작가 등의 참여를 확대하고 '책 읽는 시민, 인문도시 남양주' 조성을 위한 다양한 사업을 추진할 방침이다.
asj7376@newspim.com