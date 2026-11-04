관계성 범죄 4.4만여건 점검…고위험 5088건 구속·유치 등 조치

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 4일 관계성 범죄 4만4540건을 전수점검했다.
- 고위험 사건 5088건을 분류해 가해자 구속·유치에 나섰다.
- 피해자 176명과 종결 스토킹 신고 6504건의 보호조치를 보완했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 스토킹·가정폭력 등 관계성 범죄 약 4만4500건을 점검하고 고위험 5088건은 가해자를 구속하고 유치하는 등 피해자 보호에 나섰다.
경찰청은 지난 10월 19일부터 30일까지 관계성 범죄 4만4540건을 전수점검하고 이같이 조치했다고 4일 밝혔다. 경찰은 수사 중인 1만5840건 중 5088건을 고위험 사건으로 분류했다. 고위험 사건 가해자 대상으로 구속영장 376건을 신청했고 80건을 발부받았다.
고위험 가해자 관련 506건을 유치 신청해 116건이 결정됐다. 고위험 가해 사건 321건을 대상으로 전자장치 부착을 신청했고 104건이 결정됐다.
경찰은 점검 과정에서는 접근금지 조치에도 피해자를 찾아가 흉기로 위협한 가해자를 확인하고 유치를 신청·집행하고 구속영장도 발부받았다. 구속영장이 두 차례 기각된 다른 가정폭력 사건에서는 보강수사로 유치 기간이 끝나기 전 가해자를 구속했다.
피해자 보호조치도 보완했다. 모니터링 A등급 대상자 2만1614명을 점검해 위험성이 발견된 176명에 대해 입건 전 조사와 보호·안전조치 등을 했다. 종결된 스토킹 신고 6504건도 다시 살펴 미흡한 조치를 보완했다. 기존 안전조치 대상자 582명에게도 필요한 보호수단을 추가했다.
김종철 경찰청장 직무대행은 "피해자 보호를 최우선으로 강력하게 가해자를 격리 조치하겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com