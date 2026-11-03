하이브, 3Q 영업익 1885억…BTS 투어 효과에 연매출 4조 목전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3분기 매출 1조5257억, 한 분기만에 기록 경신

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브가 그룹 방탄소년단(BTS) 투어 성과에 힘입어 올해 3분기 1조5000억원 이상의 매출을 달성했다.

하이브는 3일 "2026년 3분기 매출 1조5257억원, 영업이익 1885억원을 기록했다"고 밝혔다.

서울 용산구에 위치한 하이브 사옥. [사진 = 뉴스핌DB]

영업이익률은 12.4%를 달성해 견조한 수익성을 입증해 보였다. 기존의 분기 최대 실적은 방탄소년단 투어가 본격 개시된 올해 2분기(매출액 1조4500억원, 영업이익 1709억원)였으나 한 분기만에 기록을 다시 썼다.

하이브에 따르면 3분기까지의 누적 매출액은 3조6740억원에 달했으며, 1분기에 일시적으로 발생한 비용을 제외한 3분기 누적 영업이익은 4179억원으로 4000억원을 넘어섰다.

하이브 3분기 실적은 앨범과 투어 등 아티스트 활동으로 발생한 직접 매출에 MD·라이선싱과 같은 고수익 매출이 결합돼 실적의 양과 질을 동시에 확보한 결과이다.

부문별로는 직접 참여형에 해당하는 공연 매출의 존재감이 특히 두드러졌다. 하이브는 올 3분기 공연 부문에서만 7268억원의 매출액을 기록, 분기 기준 최대 공연 매출 기록을 또다시 경신했다.

회당 7만명에 달하는 관객을 동원한 BTS의 유럽 및 미국 투어에 엔하이픈의 미주 투어 성과가 더해진 데다 르세라핌, 앤팀, 보이넥스트도어, 투어스, 아일릿, 캣츠아이, 코르티스가 3분기 내내 투어 활동에 매진했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.10.28 alice09@newspim.com

음반·음원 부문은 신보와 구보의 조화 덕에 2828억원의 매출액을 달성했다. 8월에 발매한 신보를 '빌보드 200' 1위에 등극시킨 엔하이픈을 필두로 앤팀, 캣츠아이, 투모로우바이투게더 연준, 에반 등의 신보가 음반원 부문 실적을 견인했다.

발매 넉 달만에 누적 판매량 400만장을 넘어선 코르티스 미니 2집과 월드투어를 모멘텀 삼아 다시금 성장세를 나타낸 방탄소년단, 캣츠아이의 스트리밍 실적도 음반원 매출 성장에 기여했다.

간접 참여형 가운데서는 3346억원의 매출액을 기록한 MD·라이선싱 부문이 돋보였다. MD·라이선싱 부문 호실적은 MD 사업 체질 전반을 개선했다는 점에서도 의미가 크다. 하이브는 투어 초기에 매출이 집중돼온 기존 MD 사업의 한계를 극복, 투어기간 내내 지속적인 소비와 반복적인 구매로 이어짐을 방탄소년단 북미 2차 투어로 입증해 냈다.

투어 규모 자체에 의존하기보다는 기획-생산-유통 전반의 혁신에 기반한 현지화로 팬들에게 다채로운 MD 경험을 제공하는 데 성공한 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

그 결과 방탄소년단 북미 투어에서는 45일간 12개 도시에서 100만명에 달하는 팬이 MD 판매 현장에 집결한 것으로 나타났다. 판매된 MD의 수는 200만개에 달했다.

하이브는 내년까지 지속될 방탄소년단 투어에 이어 타 레이블 아티스트들에게도 이같은 성공 방정식을 접목할 방침이다. 이는 아티스트의 성장이 솔루션을 포함한 다양한 영역의 부가가치 확대로 이어지는 결과를 낳을 전망이다.

하이브의 3분기는 지난 수년간 인프라 구축에 매진해 온 '멀티 홈, 멀티 장르'의 성과를 수치로 입증했다는 점에서도 의미가 남다르다.

음악성은 물론 사업적 측면에서 모두 현지화에 성공한 캣츠아이는 글로벌 무대로 존재감을 확장해 나가고 있다. 8월 발매한 '와일드(WILD)'는 '빌보드 200' 1위라는 쾌거를 달성했으며, '애니멀(Animal)'이 12주 연속 차트인하는 등 다수 곡들이 빌보드 '핫 100'에 이름을 올렸다.

캣츠아이는 여세를 몰아 27개 도시에서 총 31회에 걸쳐 열리는 유럽 투어와 북미 투어 전 회차를 매진시켰다. 최정상급 팝스타들의 무대로 알려진 '2026 빅토리아 시크릿 패션쇼'에 출연해 주류 아이콘으로 자리매김하기도 했다. 캣츠아이는 내년에도 아시아 및 오세아니아 투어를 이어나갈 계획이며, '롤라팔루자 인디아 2027'의 헤드라이너로 나설 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스. [사진=플레디스] 2026.11.03 moonddo00@newspim.com

세계 2위 음악 시장인 일본을 거점으로 활동 중인 앤팀도 확고한 팬덤을 구축해 나가고 있다. 앤팀은 베루나 돔에서의 첫 단독 돔 공연을 성사시킨 데 이어 라틴 홈에서 데뷔한 산토스 브라보스와의 협업을 통해 팬 접점을 글로벌로 넓혀 나가고 있다.

하이브는 뮤직그룹 소속 아티스트들의 글로벌 행보를 더욱 가속화하기 위해 10월 '하이브 글로벌 레이블 서비스'를 출범시키기도 했다. '하이브 글로벌 레이블 서비스'는 한국과 미주, 일본, 인도 등 전 거점에서 아티스트들의 활동을 전방위적으로 지원하는 마케팅·프로모션 인프라로 기능할 예정이다.

하이브의 '대체불가 펀더멘털'이자 3분기 실적을 선두에서 이끈 방탄소년단도 하이브를 대표하는 아티스트로의 입지를 이어나간다. 방탄소년단은 내년 상반기까지 투어를 지속하며 전 세계 팬들을 만남과 동시에 더욱 폭넓은 행보를 위한 음악 작업과 다채로운 프로젝트를 병행해 나가기로 했다.

alice09@newspim.com