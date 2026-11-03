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하이브, 3Q 영업익 1885억…BTS 투어 효과에 연매출 4조 목전

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  • 하이브는 3일 BTS 투어에 힘입어 3분기 매출 1조5257억원을 기록했다
  • 하이브는 3분기 공연 매출 7268억원으로 최대치를 경신했다
  • 하이브는 MD·라이선싱 등 고수익 부문으로 실적의 질도 높였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3분기 매출 1조5257억, 한 분기만에 기록 경신

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브가 그룹 방탄소년단(BTS) 투어 성과에 힘입어 올해 3분기 1조5000억원 이상의 매출을 달성했다.

하이브는 3일 "2026년 3분기 매출 1조5257억원, 영업이익 1885억원을 기록했다"고 밝혔다.

서울 용산구에 위치한 하이브 사옥. [사진 = 뉴스핌DB]

영업이익률은 12.4%를 달성해 견조한 수익성을 입증해 보였다. 기존의 분기 최대 실적은 방탄소년단 투어가 본격 개시된 올해 2분기(매출액 1조4500억원, 영업이익 1709억원)였으나 한 분기만에 기록을 다시 썼다.

하이브에 따르면 3분기까지의 누적 매출액은 3조6740억원에 달했으며, 1분기에 일시적으로 발생한 비용을 제외한 3분기 누적 영업이익은 4179억원으로 4000억원을 넘어섰다.

하이브 3분기 실적은 앨범과 투어 등 아티스트 활동으로 발생한 직접 매출에 MD·라이선싱과 같은 고수익 매출이 결합돼 실적의 양과 질을 동시에 확보한 결과이다.

부문별로는 직접 참여형에 해당하는 공연 매출의 존재감이 특히 두드러졌다. 하이브는 올 3분기 공연 부문에서만 7268억원의 매출액을 기록, 분기 기준 최대 공연 매출 기록을 또다시 경신했다.

회당 7만명에 달하는 관객을 동원한 BTS의 유럽 및 미국 투어에 엔하이픈의 미주 투어 성과가 더해진 데다 르세라핌, 앤팀, 보이넥스트도어, 투어스, 아일릿, 캣츠아이, 코르티스가 3분기 내내 투어 활동에 매진했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.10.28 alice09@newspim.com

음반·음원 부문은 신보와 구보의 조화 덕에 2828억원의 매출액을 달성했다. 8월에 발매한 신보를 '빌보드 200' 1위에 등극시킨 엔하이픈을 필두로 앤팀, 캣츠아이, 투모로우바이투게더 연준, 에반 등의 신보가 음반원 부문 실적을 견인했다.

발매 넉 달만에 누적 판매량 400만장을 넘어선 코르티스 미니 2집과 월드투어를 모멘텀 삼아 다시금 성장세를 나타낸 방탄소년단, 캣츠아이의 스트리밍 실적도 음반원 매출 성장에 기여했다.

간접 참여형 가운데서는 3346억원의 매출액을 기록한 MD·라이선싱 부문이 돋보였다. MD·라이선싱 부문 호실적은 MD 사업 체질 전반을 개선했다는 점에서도 의미가 크다. 하이브는 투어 초기에 매출이 집중돼온 기존 MD 사업의 한계를 극복, 투어기간 내내 지속적인 소비와 반복적인 구매로 이어짐을 방탄소년단 북미 2차 투어로 입증해 냈다.

투어 규모 자체에 의존하기보다는 기획-생산-유통 전반의 혁신에 기반한 현지화로 팬들에게 다채로운 MD 경험을 제공하는 데 성공한 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

그 결과 방탄소년단 북미 투어에서는 45일간 12개 도시에서 100만명에 달하는 팬이 MD 판매 현장에 집결한 것으로 나타났다. 판매된 MD의 수는 200만개에 달했다.

하이브는 내년까지 지속될 방탄소년단 투어에 이어 타 레이블 아티스트들에게도 이같은 성공 방정식을 접목할 방침이다. 이는 아티스트의 성장이 솔루션을 포함한 다양한 영역의 부가가치 확대로 이어지는 결과를 낳을 전망이다.

하이브의 3분기는 지난 수년간 인프라 구축에 매진해 온 '멀티 홈, 멀티 장르'의 성과를 수치로 입증했다는 점에서도 의미가 남다르다.

음악성은 물론 사업적 측면에서 모두 현지화에 성공한 캣츠아이는 글로벌 무대로 존재감을 확장해 나가고 있다. 8월 발매한 '와일드(WILD)'는 '빌보드 200' 1위라는 쾌거를 달성했으며, '애니멀(Animal)'이 12주 연속 차트인하는 등 다수 곡들이 빌보드 '핫 100'에 이름을 올렸다.

캣츠아이는 여세를 몰아 27개 도시에서 총 31회에 걸쳐 열리는 유럽 투어와 북미 투어 전 회차를 매진시켰다. 최정상급 팝스타들의 무대로 알려진 '2026 빅토리아 시크릿 패션쇼'에 출연해 주류 아이콘으로 자리매김하기도 했다. 캣츠아이는 내년에도 아시아 및 오세아니아 투어를 이어나갈 계획이며, '롤라팔루자 인디아 2027'의 헤드라이너로 나설 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스. [사진=플레디스] 2026.11.03 moonddo00@newspim.com

세계 2위 음악 시장인 일본을 거점으로 활동 중인 앤팀도 확고한 팬덤을 구축해 나가고 있다. 앤팀은 베루나 돔에서의 첫 단독 돔 공연을 성사시킨 데 이어 라틴 홈에서 데뷔한 산토스 브라보스와의 협업을 통해 팬 접점을 글로벌로 넓혀 나가고 있다.

하이브는 뮤직그룹 소속 아티스트들의 글로벌 행보를 더욱 가속화하기 위해 10월 '하이브 글로벌 레이블 서비스'를 출범시키기도 했다. '하이브 글로벌 레이블 서비스'는 한국과 미주, 일본, 인도 등 전 거점에서 아티스트들의 활동을 전방위적으로 지원하는 마케팅·프로모션 인프라로 기능할 예정이다.

하이브의 '대체불가 펀더멘털'이자 3분기 실적을 선두에서 이끈 방탄소년단도 하이브를 대표하는 아티스트로의 입지를 이어나간다. 방탄소년단은 내년 상반기까지 투어를 지속하며 전 세계 팬들을 만남과 동시에 더욱 폭넓은 행보를 위한 음악 작업과 다채로운 프로젝트를 병행해 나가기로 했다.

alice09@newspim.com

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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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