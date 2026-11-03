[KS] '캡틴' 장성우 벤치 대기…KT, 1차전 선발 포수 한승택 낙점

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 주장 장성우를 선발 명단에서 제외했다. 한승택이 선발 포수 마스크를 쓰고 삼성 라이온즈를 상대한다.

이 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 1차전 삼성과의 경기를 앞두고 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 데이비스 대니엘이다.

[서울=뉴스핌] KT의 주장이자 베테랑 포수 장성우. [사진=KT 위즈]

KT의 주장이자 포수인 장성우는 이날 벤치에서 경기를 시작한다. 한승택이 포수, 8번타자로 선발 출전해 대니엘과 호흡을 맞춘다.

장성우는 장타력을 갖춘 베테랑 타자지만, 잦은 부상을 겪었다. 올 시즌 76경기 출전에 그쳤다. 최종 성적은 0.203, 44안타(12홈런) 41타점 39득점, OPS(출루율+장타율) 0.777이었다. 고질적인 허리 부상 여파로 한승택이 주전 포수로 나섰고, 장성우는 지명타자로 출전하는 일이 많았다.

한승택은 올 시즌 128경기 출전해 타율 0.234, 73안타(3홈런) 39타점 40득점, OPS 0.600을 기록했다. 공격보다는 수비에서 공헌도가 높았다.

[서울=뉴스핌] KT의 주전 포수 한승택. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

이 감독은 테이블세터로 최원준과 김민혁을 배치했다. 올 시즌 롯데 자이언츠 빅터 레이예스와 최다안타왕 경쟁을 펼쳤던 최원준이 출루와 주루에서 공격의 활로를 열고, 정교한 타격이 강점인 김민혁이 뒤를 받친다. 중심타선은 안현민-힐리어드-김현수로 꾸렸다.

KT는 올 시즌 정규리그에서 90승 5무 49패(승률 0.647)를 기록하며 2021년 이후 5년 만에 정규시즌 우승을 차지했다. 팀 타율 0.286으로 1위, 팀 평균자책점 4.14로 2위에 오르는 등 투타에서 안정적인 전력을 유지했다.

지난달 12일 삼성과의 정규시즌 최종전을 치른 뒤 약 3주 동안 KS를 준비했다. 자체 훈련과 연습경기를 통해 경기 감각을 유지하고 컨디션을 점검했다.

휴식 기간이 길었던 만큼 실전 감각 회복이 관건이다. 특히 상위 타선이 삼성 선발 최원태를 상대로 얼마나 빠르게 타격감을 찾느냐가 중요하다.

[서울=뉴스핌] KT의 우완 외국인 선발 투수 데이비스 대니엘. [사진=KT 위즈]

KT는 1차전 선발투수로 외국인 에이스 대니엘을 내세웠다. 대니엘은 지난 7월 30일 맷 사우어의 대체 외국인 선수로 합류한 뒤 정규시즌 10경기에서 55이닝을 소화하며 5승 2패, 평균자책점 2.13을 기록했다.

한편 KT는 이날 고영표와 소형준을 미출장 선수로 분류했다. 외국인 투수 로건 앨런은 출전 선수 명단에 포함됐다.

KT는 2021년 이후 5년 만이자 통산 두 번째 통합 우승에 도전한다. 역대 KS에서 1차전 승리 팀의 우승 비율은 73.8%(42차례 중 31차례)에 달한다.

football1229@newspim.com