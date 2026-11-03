샤이니 민호, 마라톤 논란에 사과…"대회 결과 받아들이지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 샤이니 민호가 1일 서울마라톤에서 지인 도움 논란에 사과했다
- 민호는 지인이 등을 밀어 경기 공정성을 훼손했다는 지적을 받았다
- 민호는 해당 마라톤 기록을 인정하지 않고 교훈을 잊지 않겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 샤이니 민호가 마라톤 대회에서 지인에게 신체적 도움을 받은 모습이 포착돼 논란이 일자 사과했다. 민호는 해당 대회 기록을 인정하지 않겠다는 입장을 전했다.
민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에 참가해 풀코스인 42.195㎞를 3시간18초 만에 완주했다. 3시간 이내에 풀코스를 완주하는 '서브3' 달성에는 18초 차이로 실패했다.
그러나 대회 당시 민호와 함께 달리던 지인이 그의 등과 허리를 손으로 밀어주는 모습이 포착되면서 논란이 불거졌다. 이를 두고 경기 공정성을 해치는 행동이자 실격 사유에 해당한다는 지적이 이어졌다.
이와 관련해 민호는 자신의 SNS를 통해 "11월 1일에 참여한 마라톤에서 많은 분들께 실망을 안겨드려 죄송하다"고 사과했다.
이어 "모든 것이 저의 부족함으로 일어난 일이고 스포츠를 아끼고 사랑하는 사람으로서 부끄러운 마음이 크다. 다시 한번 심려 끼쳐 죄송하다는 말씀드린다"고 고개를 숙였다.
또한 "이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠다"고 밝혔다.
끝으로 민호는 "수많은 땀방울 흘려가며 노력하시는 러너분들께 존경의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com