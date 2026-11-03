[KS] '2021 KS MVP' KT 박경수 코치 1차전 시구

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈의 창단 첫 통합 우승을 이끌었던 박경수 코치가 2026 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전 시구자로 나선다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 1차전 시구자로 박경수 코치가 나선다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 현역 시절 KT 박경수 코치. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

KT는 올 시즌 정규리그에서 90승 5무 49패로 1위를 차지하며 KS에 직행했다. 삼성은 83승 3무 58패로 정규리그 2위에 오른 뒤 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 KIA 타이거즈를 3승 2패로 꺾고 KS에 진출했다.

박 코치는 KT의 창단 첫 통합 우승을 함께한 주역이다. 2015년 KT에 합류한 그는 오랜 기간 주전 내야수로 활약하며 팀의 중심을 잡았다.

특히 2021년 KS에서 뛰어난 수비와 투지를 보여주며 팀의 첫 우승에 기여했다. 당시 KT는 두산 베어스를 상대로 4연승을 거두며 창단 첫 통합 우승을 달성했다.

박 코치는 KS 도중 종아리 부상을 당했지만 앞선 경기에서 보여준 활약을 인정받아 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

이후 현역 생활을 마친 박 코치는 2025년부터 KT 코칭스태프로 활동하고 있다. 올해도 선수들을 지도하며 팀의 정규리그 우승에 힘을 보탰다.

KT가 연고지 수원에서 KS를 치르는 것은 이번이 처음이다. 2021년에는 코로나19 여파로 KS 전 경기가 서울 고척스카이돔에서 열렸다.

이에 KT는 첫 통합 우승의 주역인 박 코치를 시구자로 내세워 수원에서 열리는 첫 KS의 시작을 알리게 됐다.

[서울=뉴스핌] KT 박경수 코치. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

KS 1차전은 양 팀의 기선 제압이 걸린 경기다. 역대 KS에서 1차전 승리 팀이 우승한 비율은 73.8%(42차례 중 31차례)에 달한다.

한편 이날 경기 애국가는 가수 하현상이 부른다. 2018년 데뷔한 하현상은 JTBC 음악 경연 프로그램 '슈퍼밴드' 우승을 통해 이름을 알렸으며, '등대'와 '불꽃놀이' 등의 곡을 발표했다.

football1229@newspim.com