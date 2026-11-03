국민의힘 부산시당, 2차 주요당직 발표…오경은 부산행복연구원장 등 선임

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 부산시당은 3일 2026년도 주요 당직자 2차 인선을 발표했다
- 오경은 전 원장을 부산행복연구원장에 선임하고 정책 연구를 강화했다
- 청년 취업·창업특위를 신설하고 청년 정치 참여 확대에 나섰다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당이 2028년 총선을 앞두고 정책 연구와 대외협력 기능을 강화하고 청년 정치 참여 확대를 위한 조직 정비에 나섰다.
국민의힘 부산시당은 '2026년도 주요 당직자 2차 인선안'을 발표하고 부산행복연구원장에 오경은 전 부산여성가족과평생교육진흥원장을 선임했다고 3일 밝혔다.
오 신임 원장은 사회복지학 박사로 부산진구의회 의원, 부산여성의전화 대표, 사회복지관장, 부산여성가족개발원장 등을 지냈다. 여성·가족과 사회복지 분야에서 쌓은 현장 경험을 바탕으로 부산 현안에 대한 정책 대안 발굴을 맡는다.
시당 대변인에는 서지연 전 부산시의원이 추가 임명됐다. 공석이던 대외협력위원장에는 김선길 전 부산시의원이 선임됐다.
부산청년지방의원협의회 회장에는 이열 부산시의원(연제구 제2선거구), 부산청년기초의원협의회 회장에는 조진우 동래구의원이 각각 임명됐다. 두 의원은 지난달 26일 열린 총회에서 만장일치로 추대됐다.
이 외에도 청년 취업·창업특별위원회을 신설했다. 위원장은 이주홍 스마트파머 대표가 맡았다. 특별위원회는 청년 취업과 창업 관련 정책 과제를 발굴하고, 현장 의견을 정책에 반영할 예정이다.
이성권 시당위원장은 "지속적인 인재 발굴과 조직 정비를 통해 당의 정책 역량을 강화하겠다"며 "청년을 비롯한 다양한 분야의 인재들이 부산의 발전을 위해 함께 활동할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com