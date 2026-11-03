이준호 부산시의원 "전국 최초 스마트기기 안전관리 체계 마련"

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'부산교육청 스마트기기 유지·관리 조례안' 대표발의

이준호 부산시의원(국민의힘, 금정구2)

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 전국 최초로 학교에 보급된 스마트기기의 안전사고 예방과 체계적인 관리를 위한 제도적 근거를 마련했다.

부산시의회 교육위원회 이준호 의원(국민의힘·금정구2)은 제341회 정례회에서 '부산시교육청 스마트기기 유지·관리 조례안'을 대표발의했다고 3일 밝혔다.

학교 스마트기기 유지·관리를 별도 조례로 규정한 것은 전국 17개 시·도교육청 가운데 부산이 처음이다.

부산시교육청은 지난 2022년부터 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 학생들에게 태블릿PC와 노트북 등 스마트기기를 1인 1대씩 보급해 왔다.

하지만 초기 보급 기기의 배터리 성능 저하와 액정 파손, 배터리가 부풀어 오르는 스웰링 현상 등이 발생하며 학교에서 충전 중인 기기의 화재 발생 등에 대한 우려의 목소리가 커졌다.

이에 이 의원이 대표발의한 조례안에는 교육감에게 스마트기기와 충전보관함의 안전한 사용환경을 조성할 책무를 부여했다. 기기 현황과 실태조사, 정비·교체 지원 방안을 담은 유지관리계획을 매년 수립·시행하도록 했다.

예산 범위에서 스마트기기와 충전보관함의 유지·관리에 필요한 비용을 지원할 수 있는 근거도 담았다.

각급 학교장은 스마트기기의 유지·관리 상태를 정기적으로 점검하며 학생과 교직원, 학부모를 대상으로 안전하고 올바른 사용법을 교육·홍보할 수 있는 규정도 포함됐다.

이 의원은 "우리 아이들이 매일 만지는 스마트기기를 더 안전하게 사용해 화재 위험을 예방하는 일은 곧 우리 아이들의 생명과 안전을 지키는 일로, 무엇보다 우선돼야 한다"고 말했다.

해당 조례안은 제341회 정례회에서 소관 상임위원에 의결을 거쳐 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

ndh4000@newspim.com