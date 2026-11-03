[프로야구] 롯데, 日 미야자키 수비강화 캠프 돌입

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 3일 2027시즌 수비력 강화를 위한 캠프를 시작했다.
- 롯데 선수단은 4일부터 24일까지 일본 미야자키에서 기본기를 점검한다.
- 이동욱 감독은 상황별 움직임을 실전에서 활용하도록 훈련을 지도한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 2027시즌 수비력 강화를 위한 수비강화캠프에 돌입한다.
롯데는 3일 "오는 4일부터 24일까지 21일간 일본 미야자키 휴우가시에서 4일 훈련 1일 휴식 일정으로 기본기 점검 및 수비력 강화를 위한 시간을 갖는다"고 밝혔다.
이동욱 신임 감독을 비롯해 코칭스태프 18명과 투수 13명, 포수 3명, 내야수 9명, 외야수 7명이 수비강화캠프 명단에 이름을 올렸다. 미국 드라이브라인(고승민, 전민재)과 트레드 애슬레틱 아카데미(홍민기, 이준서, 김한결, 김태균), 일본 요미우리(황성빈, 조민영)와 지바롯데(장두성, 김동혁) 마무리캠프에 파견된 일부 선수들은 수비강화캠프에 중간 합류할 예정이다.
이 감독은 "선수들이 디테일한 상황별 움직임을 몸으로 익히고, 루틴화 하여 실전에 활용할 수 있도록 훈련을 지도할 예정이다. 이번 수비강화캠프를 통해 한층 성장한 수비력을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
한편, 구단은 선수단의 기량 발전과 수비력 강화를 목표로 해외 아카데미 및 프로구단 연수, 맞춤형 수비강화캠프 등 체계적인 육성 방안을 차례로 실시할 계획이다.
willowdy@newspim.com