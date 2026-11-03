경기주택도시공사, 전국 최초 '지분적립형 분양주택' 발전 방향 모색

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3일 수원서 제2기 GH 도민주주단 정책토론회 개최

'도민이 선택하는 지분적립형 분양주택' 주제 머리 맞대

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사가 도민 주주들과 함께 전국 최초로 추진 중인 '지분적립형 분양주택'의 발전 방안을 모색했다.

정책토론회 기념촬영 모습. [사진=GH]

경기주택도시공사(GH)는 3일 수원컨벤션센터에서 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회를 개최했다고 밝혔다.

GH 도민주주단은 도민 100명으로 구성된 명예주주단으로 공사의 주요 정책 및 사업 현안에 대해 직접 의견을 제시하는 직접 소통 기구다.

이번 토론회 안건은 지난 6월 출범식 당시 도민들이 가장 논의하고 싶은 분야로 꼽은 '주거정책 및 주거복지'(41%) 부문에서 선정됐다.

이날 참석자들은 '도민이 선택하는 지분적립형 분양주택'을 주제로 머리를 맞댔다.

지분적립형 분양주택은 입주자가 20년 동안 지분을 순차 취득하고 잔여 지분에 대한 임대료를 내는 구조이다. GH는 지난 10월 말 광교신도시에 전국 1호 단지를 선보인 바 있다.

토론회에 앞서 실시한 사전 설문조사에서는 응답자의 80.9%가 지분적립형 분양주택이 '필요하다'고 답했으며, 79.4%는 조건이 맞으면 '청약 의향이 있다'고 응답해 높은 기대를 나타냈다.

토론회는 제도 설명과 모둠별 그룹토론, 무선 투표기를 활용한 세부 선호도 확인 순으로 진행됐다.

이어 도민주주단은 용인시 수지구에 마련된 지분적립형 분양주택 홍보관으로 이동해 주택 구조와 공급 조건을 직접 점검했다.

김용진 GH 사장은 "지분적립형 주택은 도민이 실제로 살아갈 공간인 만큼 도민의 목소리가 출발점이 돼야 한다"며 "토론회에서 나온 소중한 의견을 향후 공급 및 홍보 계획에 적극 반영해 도민이 주인이 되는 주거정책을 실현해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com