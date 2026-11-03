경과원, 생성형 AI 활용 반복적 업무 ↓ 기업 지원 서비스 품질 ↑

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 3일 생성형 AI로 반복 행정을 줄이고 기업 지원을 강화했다
- 직원 93%가 AI를 활용해 업무시간을 30% 이상 절감했다
- 절감 시간은 품질 강화와 정책 기획, 기업 지원에 재투자됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)이 '종이 없는 행정'에 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신으로 기업 지원 서비스의 품질을 대폭 높이고 있다.
경과원은 생성형 AI를 활용해 반복적인 행정 업무를 크게 줄이고 이를 통해 확보한 시간을 기업 상담 및 신규 사업 기획에 집중 배치하고 있다고 3일 밝혔다.
경과원이 실시한 내부 설문조사에 따르면 응답 직원의 93%가 생성형 AI를 업무에 활용하고 있으며 82%는 주 3회 이상 AI를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 주요 활용 분야는 문서·보고서 작성, 자료 조사, 회의록 요약, 아이디어 도출 등이다.
업무 효율성도 눈에 띄게 향상됐다. 응답자의 60%는 AI 활용 후 업무 시간이 30% 이상 감소했다고 답했으며 절감된 시간은 자료 검증 및 업무 품질 강화(61.6%), 신규 정책 기획(28.8%), 대외 기업 지원(21.6%) 등에 재투자되고 있다.
직원들이 AI를 활용해 직접 업무 시스템을 구축한 성공 사례도 나왔다. 인사총무팀은 AI를 활용해 대리 출석이 불가능한 '10초 변동형 QR코드 출결관리 시스템'과 '자체 교육 수강신청 시스템'을 직접 개발해 교육 운영 행정을 자동화했다.
앞서 경과원은 2024년부터 '종이 없는 회계 행정'을 추진해 2025년 '경기도 공공기관 우수정책평가' 최우수상을 수상한 바 있으며 올해 9월까지 A4용지 약 47만 장(약 7600만 원 상당)을 절감하는 성과를 거뒀다.
김현곤 경과원장은 "AI 행정혁신의 핵심은 직원들의 역량 강화에 있다"며 "반복 업무를 줄여 확보한 역량을 기업 상담과 정책 기획에 집중시켜 도내 기업들이 체감할 수 있는 고품질 지원 서비스를 확대해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com