김숙·송은이·이천희·빽가·장우영, '예측불가2' 출격…농촌 빈집 살린다

AI 핵심 요약beta
- 김숙 등 시즌1 멤버들이 27년 초 전국 농촌 빈집 재생에 나선다
- 예측불가2는 남해를 시작으로 지방 소도시 활성화를 추진한다
- 2일부터 12월 4일까지 남해 워케이션 빌리지 입주자를 모집한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '예측불가[家]'가 시즌2로 돌아온다. 김숙, 송은이, 이천희, 빽가, 장우영은 이번에는 제주를 넘어 전국 농촌 지역의 빈집 재생에 나서며 지역 활성화를 위한 새로운 도전을 펼친다.
tvN '예측불가[家]'는 김숙의 오랜 꿈을 담은 제주 하우스의 재탄생을 위해 김숙과 송은이, 이천희, 빽가, 장우영의 좌충우돌 '쑥하우스' 갱생 프로젝트 리얼리티로, 프로그램의 제목에 충실한 예측불가한 상황으로 인해 시청자들에게 큰 웃음을 안긴 바 있다.
27년 초 방송 예정인 '예측불가[家] 시즌2'에서는 시즌 1 멤버들 그대로, 점차 소멸해가는 농촌 지역의 활성화를 위해 '빈집 새로고침'에 나선다. 시즌1에서 갈고 닦았던 빈집 리모델링 노하우를 접목, 점점 축소되고 있는 지방 소도시 활성화를 위한 노력을 웃음과 감동으로 풀어내 공익과 재미를 모두 잡겠다는 포부다.
2일, 경상남도 남해군 홈페이지와 tvN 공식 SNS 계정에는 농림축산식품부와 예측불가[家] 2가 함께 하는 빈집 재생사업 '대지포 돌담 워케이션 빌리지'의 주택 입주 희망자 모집 공고가 게시됐다. 남해를 시작으로 잘 알려지지 않은 농촌 도시 곳곳의 매력을 알리기 위해 입주 희망자 모집을 순차적으로 진행할 예정. 이번 모집 기간은 11월 2일부터 12월 4일까지며, 자세한 안내는 남해군청 홈페이지와 tvN 공식 인스타그램을 확인하면 된다.
'예측불가2' 제작진은 "'예측불가' 멤버들이 시즌 1을 통해 경험한 빈집 재생 노하우가 농촌 지역으로 확대된다. 귀촌, 귀농, 지방 이주에 대한 인식을 전환하고 지역 인프라 활성화와 지역 경제, 문화 발전을 도모할 이번 프로젝트에 많은 관심 부탁드리며, 귀촌이나 한달살기 등 농촌 살기에 관심 있는 분들의 많은 지원을 부탁드린다"고 밝혔다.
tvN '예측불가[家] 2'는 2027년 상반기 방송 예정이다.
moonddo00@newspim.com