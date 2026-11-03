홍진경·서인영·이선빈·이연, '산독기 프로젝트'로 뭉쳤다…4인 4색 독기 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 '산독기 프로젝트'를 통해 대자연 속 한계에 도전한다.

'산독기 프로젝트'는 대자연 아래 좋은 기운을 찾아 떠나는 피지컬 트립이다. 대한민국을 대표하는 베테랑 예능인 홍진경을 중심으로 '개과천선'으로 제2의 전성기를 맞이한 가수 서인영, 맑눈광 재질의 '프로열정러' 이선빈, 대자연을 사랑하는 '산 러버' 이연이 전국 각지의 아름다운 자연 속에서 다양한 액티비티에 도전하며 독기를 빼는 유쾌한 여정을 담아낸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 산독기 프로젝트 포스터. [사진=테오] 2026.11.03 moonddo00@newspim.com

이 가운데 네 사람의 4인 4색 '독기'를 엿볼 수 있는 캐릭터 포스터가 공개돼 눈길을 끈다. 포스터에는 대자연을 배경으로 저마다 개성 넘치는 표정과 포즈를 선보인 네 사람의 모습과 함께, 각 출연자가 직접 정의한 '독기'의 의미가 담겼다. 홍진경은 '한계를 버티는 힘', 서인영은 '죽기 아니면 살기', 이선빈은 '포기를 모르는 집념', 이연은 '끝까지 해내는 무한 에너지'라고 각자의 독기를 표현했다. 네 사람의 개성이 고스란히 드러난 포스터가 대자연 속에서 펼쳐질 이들의 짜릿한 도전과 자연이 선사할 도파민을 예고한다.

특히 각 포스터에는 네 사람이 실제 방문한 산의 GPX 포인트와 좌표가 선으로 이어져 또 다른 궁금증을 자아낸다. 각각의 포스터에 이스터에그처럼 숨겨진 좌표가 네 사람의 여정에 흥미를 더하는 가운데 이들이 각기 어떤 산에서 어떤 도전을 펼쳤을지 관심을 모은다.

'산독기 프로젝트' 제작진은 "'독기'로 똘똘 뭉친 네 사람이 대자연 앞에서 각자의 독기를 어떻게 내려놓고 새로운 에너지를 채워갈지 지켜봐 달라"며 "어디에서도 본 적 없는 막강한 독기 4인방의 조합은 물론, 각자의 한계에 도전하는 과정에서 더없이 끈끈해질 네 사람의 케미도 주요 관전 포인트가 될 것"이라고 전했다.

한편, '산독기 프로젝트'는 오는 20일 넷플릭스에서 전편 공개되며, KBS2에서는 27일 저녁 8시 30분 첫 방송을 시작으로 매주 한 편씩 공개될 예정이다.

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