전주시설공단, 어르신 '웰다잉' 장례문화 체험교육

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전주승화원서 노인취업지원센터 이용자 50여 명 참여

장례 절차·화장시설 이해 높이고 존엄한 삶의 마무리 인식 확산

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단은 어르신들과 함께 장례문화와 장사시설을 이해하고 존엄한 삶의 마무리를 생각하는 체험교육을 진행했다고 3일 밝혔다.

전주시설공단은 올바른 장례문화 확산을 위해 이날 전주승화원에서 전주시노인취업지원센터 이용 어르신 50여 명을 대상으로 '웰다잉(Well-dying) 장례문화 체험교육'을 실시했다.

웰다잉 장례문화 체험교육[사진=전주시설공단] 2026.11.03 gojongwin@newspim.com

이번 교육은 고령화 사회에서 죽음에 대한 올바른 이해와 존엄한 삶의 마무리에 대한 관심이 높아짐에 따라 마련됐다. 장례 절차와 화장시설에 대한 이해를 높이고 장사시설에 대한 막연한 거리감을 줄이는 데 목적을 뒀다.

교육은 웰다잉의 의미와 존엄한 삶의 마무리, 장례 절차와 화장문화 이해, 전주승화원의 역할과 기능 등을 중심으로 진행됐다.

참가자들은 이론교육에 이어 화장시설과 봉안당, 자연장 등 주요 시설을 둘러보며 장례문화와 장사시설의 운영 과정을 직접 살펴봤다.

특히 죽음에 대한 막연한 두려움을 해소하고 자신의 삶을 돌아보며 가족과 주변 사람들에게 감사와 사랑을 전하는 등 생명 존중과 삶의 존엄성을 되새기는 데 초점을 맞췄다.

공단은 이번 교육이 화장시설과 장례 절차에 대한 이해를 높이고 장례문화에 대한 편견을 줄이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 시민 참여형 체험교육을 통해 전주승화원의 공공서비스 기능을 강화하고 지역사회와의 소통도 확대할 계획이다.

이연상 이사장은 "시민들이 장례문화와 장사시설을 올바르게 이해하고 삶의 마지막까지 존엄성을 지킬 수 있도록 관련 교육과 소통을 이어가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com