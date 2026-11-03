전북 5개 시군, 교육부 교육혁신선도지역 선정…내년 '본격화'

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김제·무주·부안·순창·완주 선정…지역당 연간 최대 20억원 지원

최대 5년간 재정지원…작은 학교 교육력 강화·지역 맞춤형 교육모델 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 교육부의 '2027년도 교육혁신선도지역' 으로 김제·무주·부안·순창 등 1유형 4곳과 완주 2유형 1곳이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 공모에서는 전국 43개 지역이 선정됐다. 전북은 14개 시군 모두 공모에 참여해 당초 목표였던 5곳 이상 선정을 달성했다.

선정 지역은 지역당 연간 최대 20억원을 지원받으며 지원 기간은 최대 5년이다. 우선 3년간 지원한 뒤 중간평가를 거쳐 2년을 추가 지원하는 방식으로 운영된다. 각 지역은 준비 기간을 거쳐 내년부터 사업에 본격 착수한다.

전북교육청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.11.03 lbs0964@newspim.com

김제는 '김제에서 키운 아이, 미래를 배우고, 세계를 품다'를 비전으로 백구면 초등학교 통폐합과 초중 통합학교 신설, 폐교 활용 주민복합시설 조성을 추진한다. 다문화·중도입국 학생 증가에 대응해 다언어교육센터와 월성초 다문화 국제학교 운영도 주요 과제로 제시했다.

무주는 무주초·무주중앙초를 읍내권 미래형 거점학교로 육성하고 지자체와 교육청의 통합형 중간지원조직을 통해 마을교육공동체 기반 교육·돌봄 생태계를 구축한다. 국립태권도고 개교 등 정주 여건 변화와 연계해 지역 교육력을 높일 계획이다.

부안은 '온마실 기초이음', '온마실 도약이음', '온마실 미래이음' 사업을 통해 학교 간 연계와 통합, 지역자원 공유를 확대한다. 순창은 온마을교육지원센터를 구축해 돌봄과 마을교육을 활성화하고 쌍치·복흥권역과 읍권역의 학교통합을 추진한다.

2유형에 선정된 완주는 면 지역 3개 권역 10개 학교를 중심으로 공동·이음 교육과정을 운영한다. 학교를 유지하면서 읍 지역 수준의 교육기회를 보장하고 소외계층 통합지원으로 학생들의 기본학습권과 성장 기회를 확대한다는 구상이다.

이번 선정은 도교육청과 교육지원청, 지자체가 1년 6개월여 동안 협력해 준비한 결과다. 전북의 소규모학교 비율은 55.6%로 전국 평균 31.3%의 약 1.8배이며 14개 시군 중 11곳이 인구감소지역에 해당한다.

도교육청은 지난해 8월 교육감과 도지사, 14개 시장·군수 간 업무협약을 체결하고 공모 추진단을 구성해 정책연구와 외부 전문가 컨설팅 등을 진행했다. 앞으로 선정 지역의 운영기획서를 실행계획으로 구체화하고 지역교육혁신협의체 운영과 특례 활용, 성과관리 등을 지원할 방침이다.

선정되지 않은 전주·군산·익산·정읍·남원·진안·장수·임실·고창 등 9개 시군에 대한 지원도 이어간다. 내년 본예산안에 '지역교육혁신 활성화' 사업을 신규 반영해 지역별 교육특화사업과 지역교육혁신협의체 운영을 돕고 마을교육생태계 활성화 사업, 전북유학 등과 연계할 계획이다.

천호성 교육감은 "14개 시군이 모두 도전해 5개 지역이 선정된 것은 교육청과 지자체, 지역사회가 한 팀으로 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "선정 지역이 아이와 교육, 지역을 함께 살리는 전북형 교육혁신 모델이 되도록 지원하고 선정되지 않은 지역도 교육혁신을 이어갈 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com