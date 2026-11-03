김미연 전남광주시의원 "교육청 이전에 상권 대책은 뒷전인가"

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순천교육지원청 2031년 이전 추진…상권 영향 분석·소상공인 보호책 마련 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 김미연 의원(더불어민주당)이 순천교육지원청 이전에 따른 기존 청사 주변 상권 위축을 우려하며 소상공인 보호대책과 후속 부지 활용 방안을 이전 계획에 포함할 것을 촉구했다.

김 의원은 3일 열린 제5회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 교육청 이전으로 인한 지역경제 영향을 사전에 분석하고 주민 피해를 최소화할 대책을 마련해야 한다고 밝혔다.

전남광주통합특별시 김미연 의원(더불어민주당·순천4). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.03 ej7648@newspim.com

김 의원에 따르면 순천교육지원청은 1992년 연향동에 문을 연 이후 공간 부족과 부속시설 분산 문제를 겪어 왔다. 이에 따라 매곡동 옛 삼산중학교 부지로 청사를 이전하기로 하고 이르면 2031년 이전을 목표로 사업을 추진하고 있다.

김 의원은 이전 필요성에는 공감하면서도 기존 청사 주변의 유동인구 감소와 소비 위축에 따른 상권 침체는 지역 주민과 소상공인의 부담으로 돌아갈 수 있다고 지적했다. 상권 영향 분석과 소상공인 보호대책은 물론 기존 청사 활용계획도 이전 계획과 동시에 제시해야 한다는 주장이다.

특히 옛 삼산중학교 부지가 장기간 방치됐던 전례를 언급하며 기존 청사를 복합커뮤니티공간이나 AI혁신센터 등으로 활용하려면 예산과 운영 주체를 확정하고 구체적인 추진 일정까지 마련해야 한다고 강조했다.

학령인구 감소에 대응한 부영초와 연향초 통합 가능성도 신중하게 검토할 것을 제안했다. 학교 통폐합 자체가 목적이 아니라 적정 규모의 교육환경 조성이 핵심인 만큼 통학 안전과 학부모 의견을 충분히 반영해야 한다는 설명이다.

김 의원은 통합이 타당할 경우 남는 학교시설을 교육행정 공간으로 활용해 재정 부담을 줄이고 기존 상권의 공동화도 완화할 수 있다고 제시했다.

아울러 주민과 학부모·소상공인이 참여하는 의견수렴 절차를 계획 단계부터 진행하고 그 과정과 결과를 투명하게 공개할 것을 요구했다.

김 의원은 "교육행정의 효율과 지역 상권의 생존은 어느 하나를 택하고 다른 하나를 포기할 문제가 아니다"며 "통합시교육청과 순천시 그리고 의회가 함께 답을 찾아야 한다"고 말했다.

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