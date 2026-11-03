세종시, 환경교육도시 선정…지역 중심 참여형 교육 성과

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 3일 환경교육도시 공모에서 시민참여 성과를 인정받아 선정됐다
- 시는 공무원 교육 의무화와 시민과학자 양성으로 정책 참여 기반을 확대했다
- 세종시는 생태자원 활용 체험교육과 맞춤형 프로그램을 확대할 계획이다
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2029년까지 전문가 자문·환경교육도시 협력 기회 제공
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민 참여형 환경교육 기반과 지역 교육기관 간 협력 성과를 인정받아 환경교육도시로 선정됐다.
3일 시에 따르면 기후에너지환경부가 주관한 '2026년도 환경교육도시' 공모에서 공무원 환경교육 의무화와 시민과학자 양성, 지역 교육거점기관 간 협력체계 구축 등이 높은 평가를 받았다.
환경교육도시는 지역 주도의 환경교육 활성화를 위해 지자체 추진 기반과 운영 성과, 향후 계획 등을 종합적으로 평가해 지정하는 제도다.
시는 공무원 대상 환경교육을 의무화하고 시민과학자를 양성하는 등 시민 주도의 환경문제 발굴과 정책 참여 기반을 확대해 왔다.
지역 교육거점기관 간 협력체계를 구축하고 국가 환경교육 정책 방향에 맞춰 녹색문명교육을 체계화하는 등 지속가능한 교육 환경 조성에도 힘썼다.
시는 앞으로 세종중앙공원과 원수산 습지생태원, 합강습지 등 지역 생태자원을 활용한 체험형 교육을 확대하고, 학교·마을·공동주택 등 생활권 중심의 생애주기별 맞춤형 교육과 녹색문명교육 프로그램 개발을 통해 세종형 환경교육 체계를 구축할 계획이다.
시는 이번 선정으로 오는 2029년까지 기후에너지환경부로부터 전문가 자문과 다른 환경교육도시 간 협력 기회를 제공받는다.
조상호 시장은 "환경교육도시 지정은 시민과 지역사회가 함께 환경의 가치를 배우고 실천하는 원동력이 될 것"이라며 "지역 특성과 자원을 활용한 환경교육으로 지속가능한 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com