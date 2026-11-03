시흥시, 주민 스트레스 관리 프로그램 '행복처방전' 운영

AI 핵심 요약beta
- 시흥시보건소가 2일부터 12월 9일까지 주민 대상 행복처방전을 운영했다
- 만 19세 이상 시민 누구나 4개 센터에서 8~12회 과정에 참여했다
- 액팅 테라피와 운동·예술 체험으로 스트레스 완화와 자기돌봄을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시보건소는 지역주민의 마음건강 증진과 정서 안정을 돕기 위해 지난 2일부터 12월 9일까지 주민 대상 스트레스 관리 프로그램인 '행복처방전'을 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 프로그램은 만 19세 이상 시흥시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 배곧·은계건강생활지원센터와 신천·미산행복건강센터 등 4개소에서 센터별 운영 일정에 따라 총 8~12회 과정으로 진행된다.
센터별 진행 기간은 ▲배곧 11월 2일~27일 ▲은계 11월 4일~12월 4일 ▲신천 11월 2일~12월 9일 ▲미산 11월 2일~12월 2일이다.
'행복처방전'은 개인의 상태에 맞춰 처방을 제공하듯 참여자의 정서 회복과 스트레스 완화를 돕는 다양한 체험형 치유 프로그램으로 구성됐다.
주요 프로그램은 ▲춤과 연기를 통해 감정을 표현하는 '자가치유 액팅 테라피' ▲신체활동으로 스트레스를 해소하는 '웰빙밴드 운동' ▲음악·미술·도예·감정오일 테라피 ▲전래놀이 및 보드게임 등이다.
참여자들은 다양한 활동을 통해 자신의 감정을 이해하고 심리적 긴장을 완화하며 일상 속 스트레스 관리법과 자기돌봄 실천 역량을 키우게 된다.
시흥시보건소 관계자는 "시민들이 일상에서 쌓인 스트레스를 해소하고 심리적으로 건강한 일상을 유지할 수 있도록 다양한 마음건강 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com