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원광디지털대, 제13회 뷰티컨퍼런스 열어…K-헤드스파 창업 실전 조명

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  • 원광디지털대 한방미용예술학과는 3일 제13회 뷰티컨퍼런스를 개최했다
  • 재학생과 졸업생 등 130여명이 K-헤드스파 창업 전략을 공유했다
  • 두피 진단부터 관리기법과 매출 전략까지 실무 강연을 진행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

두피센터·피부관리실·헤어살롱 융합형 K-두피케어' 논의
두피 진단부터 테크닉·매출 전략까지 전문 강연 진행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 한방미용예술학과는 서울캠퍼스 대강의실에서 '제13회 뷰티컨퍼런스'를 개최했다고 3일 밝혔다.

제13회 뷰티컨퍼런스 - 김현숙 교수 강연. [사진=원광디지털대학교]

'하루 만에 끝내는 K-헤드스파 창업 실전'을 주제로 열린 이번 행사에는 재학생과 졸업생 등 약 130명이 참석했다. 이번 컨퍼런스는 '두피센터·피부관리실·헤어살롱 융합형 K-두피케어'를 부제로 업종별 헤드스파 관리 기법과 운영 전략을 한자리에서 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

참가자들은 두피 진단부터 관리 테크닉, 서비스 구성과 매출 전략까지 창업과 현장 운영에 필요한 실무 지식을 공유했다.

행사는 김현숙 한방미용예술학과장의 개회선언을 시작으로 김효철 한방미용연구소장의 개회사, 성기석 한국선수트레이너협회 이사장의 축사 순으로 진행됐으며 이어 분야별 전문 강연 3편이 마련됐다.

제13회 뷰티컨퍼런스 - 조성일 교수 강연. [사진=원광디지털대학교]

첫 강연에서 조성일 한방미용예술학과 교수는 '두피진단시스템 구축과 문제성 두피관리 창업 전략'을 주제로 상담차트 분석과 두피진단 판독법을 다뤘다. 이어 김정은 한방미용예술학과 교수가 '그램피틱 테라피와 창업 아이템 만들기'를 주제로 두피·경부·데콜테 연부조직 이완 테크닉을 소개했다.

마지막으로 이상화 캄스테라피 I&C 대표가 '프리미엄 K-헤드스파 리추얼과 매출 극대화 전략'을 통해 헤어살롱에서의 헤드스파 운영 노하우와 매출 향상 전략을 공유했다. 강의장 로비에는 화장품·기기 협력사 부스 7곳과 동문 부스 1곳 등 총 8개의 전시 공간이 마련돼 참석자들이 관련 제품과 장비를 직접 둘러봤다.

특히 협력사 중 3곳은 한방미용예술학과 동문이 운영하는 기업으로 K-뷰티 산업 현장에서 활동하는 졸업생들의 사업 사례를 선후배가 함께 공유하는 계기가 됐다.

제13회 뷰티컨퍼런스 - 김정은 교수 강연. [사진=원광디지털대학교]

원광디지털대 한방미용예술학과 관계자는 "이번 컨퍼런스는 진단·관리·서비스 운영을 아우르는 융합형 두피케어의 가능성을 확인하고 재학생과 졸업생, 관련 기업이 현장 정보와 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 됐다"고 전했다.  

1141world@newspim.com

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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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