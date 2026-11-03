원광디지털대, 제13회 뷰티컨퍼런스 열어…K-헤드스파 창업 실전 조명

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대 한방미용예술학과는 3일 제13회 뷰티컨퍼런스를 개최했다
- 재학생과 졸업생 등 130여명이 K-헤드스파 창업 전략을 공유했다
- 두피 진단부터 관리기법과 매출 전략까지 실무 강연을 진행했다
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두피 진단부터 테크닉·매출 전략까지 전문 강연 진행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 한방미용예술학과는 서울캠퍼스 대강의실에서 '제13회 뷰티컨퍼런스'를 개최했다고 3일 밝혔다.
'하루 만에 끝내는 K-헤드스파 창업 실전'을 주제로 열린 이번 행사에는 재학생과 졸업생 등 약 130명이 참석했다. 이번 컨퍼런스는 '두피센터·피부관리실·헤어살롱 융합형 K-두피케어'를 부제로 업종별 헤드스파 관리 기법과 운영 전략을 한자리에서 살펴볼 수 있도록 구성됐다.
참가자들은 두피 진단부터 관리 테크닉, 서비스 구성과 매출 전략까지 창업과 현장 운영에 필요한 실무 지식을 공유했다.
행사는 김현숙 한방미용예술학과장의 개회선언을 시작으로 김효철 한방미용연구소장의 개회사, 성기석 한국선수트레이너협회 이사장의 축사 순으로 진행됐으며 이어 분야별 전문 강연 3편이 마련됐다.
첫 강연에서 조성일 한방미용예술학과 교수는 '두피진단시스템 구축과 문제성 두피관리 창업 전략'을 주제로 상담차트 분석과 두피진단 판독법을 다뤘다. 이어 김정은 한방미용예술학과 교수가 '그램피틱 테라피와 창업 아이템 만들기'를 주제로 두피·경부·데콜테 연부조직 이완 테크닉을 소개했다.
마지막으로 이상화 캄스테라피 I&C 대표가 '프리미엄 K-헤드스파 리추얼과 매출 극대화 전략'을 통해 헤어살롱에서의 헤드스파 운영 노하우와 매출 향상 전략을 공유했다. 강의장 로비에는 화장품·기기 협력사 부스 7곳과 동문 부스 1곳 등 총 8개의 전시 공간이 마련돼 참석자들이 관련 제품과 장비를 직접 둘러봤다.
특히 협력사 중 3곳은 한방미용예술학과 동문이 운영하는 기업으로 K-뷰티 산업 현장에서 활동하는 졸업생들의 사업 사례를 선후배가 함께 공유하는 계기가 됐다.
원광디지털대 한방미용예술학과 관계자는 "이번 컨퍼런스는 진단·관리·서비스 운영을 아우르는 융합형 두피케어의 가능성을 확인하고 재학생과 졸업생, 관련 기업이 현장 정보와 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 됐다"고 전했다.
1141world@newspim.com