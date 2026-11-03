[프로농구] '9연승 주역' 칸터, 9시즌 만에 삼성 선수 라운드 MVP 영예

AI 핵심 요약beta
- 칸터가 3일 프로농구 1라운드 MVP에 선정됐다
- 칸터는 9경기 평균 26.8점과 10.7리바운드를 기록했다
- 삼성은 칸터 활약으로 개막 9연승과 1위에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 서울 삼성의 '개막 9연승' 전승 신화를 이끈 케렘 칸터가 2026-2027시즌 1라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.
KBL은 출입 기자단 투표 결과 칸터가 총 유효 투표수 101표 가운데 85표를 획득해 1라운드 MVP에 뽑혔다고 발표했다. 칸터는 팀 동료 한호빈(7표) 등을 제치고 압도적인 표차로 개인 통산 첫 라운드 MVP 영예를 안았다.
삼성 소속 선수가 라운드 MVP 트로피를 들어 올린 것은 2017-2018시즌 2라운드 리카르도 라틀리프(현 라건아) 이후 무려 9시즌 만이다.
칸터는 1라운드 9경기에 모두 출전해 평균 36분 49초를 뛰며 26.8점, 10.7리바운드, 2.7어시스트를 기록했다. 리그 전체 평균 출전 시간과 득점 부문 1위를 싹쓸이했다. 삼성 선수가 1라운드 득점 1위에 오른 것은 2010-2011시즌 애런 헤인즈 이후 16시즌 만이다.
골밑과 외곽을 가리지 않는 파괴력이 돋보였다. 칸터는 팀 전체 득점의 34.7%를 홀로 책임졌다. 2점슛 성공률을 지난 시즌 52%에서 64.4%까지 끌어올렸고, 경기당 리그 최다인 7.2개의 상대 파울을 유도했다. 지난 10월 11일 고양 소노전에서는 경기 종료 직전 버저비터 역전 3점슛을 터트리며 승리를 견인했다.
칸터의 압도적 활약 속에 삼성은 KBL 역대 최초 '1라운드 전승'이자 프로농구 통산 개막 최다 연승인 9연승을 달려 1라운드를 단독 1위로 마쳤다.
psoq1337@newspim.com