과천시, 시민들이 직접 기록한 '생태탐사 성과물' 거리미술관서 전시

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 3일 생태탐사 성과물 전시회를 오는 30일까지 개최한다고 밝혔다.
- 시민들은 과천의 생물과 자연환경을 사진·그림·세밀화로 기록했다.
- 전시는 시민회관 지하 1층 거리미술관에서 자연의 소중함을 알린다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 푸른과천환경센터에서 진행한 생태탐사 활동의 성과물을 시민들과 공유하기 위해 오는 30일까지 과천시민회관 지하 1층 거리미술관에서 전시회를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 전시는 시민들이 일상에서 쉽게 지나칠 수 있는 자연과 생명의 모습을 직접 관찰하고 기록한 결과물을 선보이는 자리다.
푸른과천환경센터는 어류·곤충·조류·세밀화 등 분야별 생태탐사 아카데미를 운영해 왔으며 교육을 수료한 참여자들은 동아리 활동을 통해 과천 곳곳에서 생태탐사를 이어왔다. 참여자들은 현장에서 만난 다양한 생물과 자연환경을 사진, 그림, 세밀화 등으로 기록하며 과천의 생태적 가치를 발견했다.
전시 작품에는 시민들이 직접 탐사하며 관찰한 생물과 자연의 모습이 담겼다. 전문적인 시선뿐만 아니라 시민 각자의 애정으로 포착한 작은 생명들의 모습이 관람객들에게 환경의 소중함을 전할 것으로 기대된다.
전시에 참여한 김수호(율목초 4학년) 어린이는 "평소 잘 보지 못했던 작은 생물들을 직접 찾아 관찰하고 그림으로 표현하는 과정이 재미있었다"며 "작품이 전시돼 기쁘고 다양한 생명들이 살고 있다는 것을 알게 됐다"고 소감을 전했다.
신계용 과천시장은 "시민들이 자발적으로 참여해 과천의 생태환경을 관찰하고 기록한 성과물이 뜻깊고 놀랍다"며 "시민들이 과천 자연과 생태환경의 소중함 느끼는 소중한 시간이 되길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com